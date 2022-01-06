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В Украине появятся "новые города": как при этом изменится рынок недвижимости

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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6 января, 15:46
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2022 год станет годом кардинальных изменений на первичном рынке жилья
В 2022 году на первичном рынке недвижимости будут некоторые изменения
В 2022 году на первичном рынке недвижимости будут некоторые изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Одной из важных тенденций первичного рынка в 2022 году станет большая сосредоточенность девелоперов на запросах возможных покупателей.

Об этом "Сегодня" рассказал Михаил Подвысоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

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По его словам, застройщики, которые будут реализовывать масштабные проекты, будут учитывать потребности всех категорий покупателей, создавая отдельные дома под требования конкретной целевой аудитории.

Пока это возможно преимущественно в объектах формата "новых городов", которые будут строиться с нуля.

"Такие объекты следует считать новыми "городами-спутниками", возведение которых будет органично вплетено в окружающую среду. Такие города — это "другая сторона" привычных, устоявшихся представлений о жизни в собственном доме", — подчеркнул Подвысоцкий.

Идеология "новых городов": что это

Михаил Подвысоцкий говорит, что эта идеология призвана удовлетворять потребности разной аудитории. Представте себе жизнь в современных домах среди "дикой" природы, создание новых условий, которые существенно расширили бы человеческие возможности в работе, отдыхе, саморазвитии и т. д.

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Чем ценна такая концепция:

  • она будет предотвращать глобальное потепление и будущий дефицит водных и энергоресурсов;
  • технологические проекты будут отвечать современным трендам в строительстве с использованием инноваций;
  • владелец такого жилья будет иметь "девственную" природную среду, его дом будет словно вплетен в природу, а ландшафты каждый раз будут радовать глаз.

Эксперт убежден, что крупнейшие украинские девелоперские компании осознают важность строительства по мировым тенденциям с учетом энергосбережения, экологии. Поэтому в ближайшем будущем в Украине появятся проекты в формате новых городов.

"Новый урбанизм" за границей

"Новые города" уже создаются в США, а вблизи Каира планируют построить "с нуля" новую столицу Египта. В Лондоне, Париже, Амстердаме намечены целые новые районы, которые впоследствии могут взять на себя функции центров жизни этих европейских столиц.

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Кроме этого, продолжается переосмысление роли зеленых насаждений в городах: например, в Амстердаме уже запланирована активная замена асфальта и брусчатки на травяное покрытие.

"Учитывая мировые тенденции "нового урбанизма", вполне ожидаемым станет воплощение украинскими девелоперами концепции гармонии жизни в городе и среди "дикой природы". И приобретение жилья в "новых городах" может стать самым приоритетным для покупателей в 2022 году", — подытожил Михаил Подвысоцкий.

Сколько будет стоить жилье в 2022 году

По словам директора компании M4U Владимира Даниленко, темпы роста цен в 2022 году замедлятся до 12–15%.

"Допускаю, что благодаря новому предложению уровень "распроданности" к концу 2022 года снизится до показателя 2019 года – 40-45%. Это произойдет, если экономико-политический контекст как минимум не станет хуже, а тенденция улучшения работы разрешительной системы в строительстве будет продолжаться" , – говорит Даниленко.

Каждый эксперт дает свои прогнозы, однако они объединены одним тезисом: стоит быть готовым и к росту цен, и к их снижению, правда, не таким скачком, как в 2021 году.

Эксперты считают:

  • цены вырастут, на них повлияет стоимость энергоресурсов и уровень инфляции (так говорят в компании "КАН Девелопмент");
  • цена квадратного метра жилья в столице вырастет на 10-15% (прогнозирует директор по продажам компании A Development Марина Гудима);
  • ситуация на рынке может качнуться в любую сторону. Есть вероятность, что ко второму полугодию 2022 цена на жилье в Киеве достигнет уровня докризисного 2008 года. То есть стоимость квадратного метра может прыгнуть до 3 тысяч долларов в жилых комплексах бизнес-класса (считает СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев);
  • стоимость строительства может возрасти на 10-15%, а потому, что возможности бизнеса осуществлять капитальные инвестиции исчерпаны и он вынужден будет либо поднять стоимость жилья в пределах статистической погрешности, либо снизить, могут возникнуть проблемы, говорит совладелец крупной строительной компании.

Вдобавок совладелец упомянутой компании отмечает, что малые застройщики в Киеве покупают "стремные" площадки и строят там жилье, не понимая, какой будет себестоимость.

Раньше мы писали, что стоимость квартир на 5% вырастет в больших городах. От спроса на рынке зависит стоимость квартир в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

Вместе с экспертом мы также разбирались, что входит в придомовую территорию, какие права на нее имеют владельцы дома и кто должен за нее платить.

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