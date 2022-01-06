В Україні зʼявляться "нові міста": як при цьому зміниться ринок нерухомості

2022 стане роком кардинальних змін на первинному ринку житла

У 2022 році на первинному ринку нерухомості будуть деякі зміни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Одніює з важливих тенденцій первинного ринку у 2022 році стане максимальна зосередженість девелоперів на запитах потенційних покупців.

Про це "Сьогодні" розповів Михайло Підвисоцький, засновник та керівний партнер групи компаній Concept Group.

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За його словами, забудовники, які реалізовуватимуть масштабні проєкти, будуть враховувати потреби всіх категорій покупців, створюючи окремі будинки під вимоги конкретної цільової аудиторії.

Наразі це можливо переважно в об’єктах формату "нових міст", що будуватимуться "з нуля".

"Такі об’єкти варто вважати новими "містами-супутниками", зведення яких буде органічно вплетене в довкілля. Такі міста — це "інший бік" звичних, усталених уявлень про життя у власній оселі", — наголосив Підвисоцький.

Ідеологія "нових міст": що це

Михайло Підвисоцький каже, що ця ідеологія покликана задовільняти потреби різної аудиторії. Наприклад, життя в сучасних оселях серед "дикої" природи, створення нових умов, які б суттєво розширили людські можливості в роботі, відпочинку, саморозвитку тощо.

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Чим цінна така концепція:

вона запобігатиме глобальному потеплінню та майбутньому дефіциту водних та енергоресурсів;

технологічні проєкти відповідатимуть найсучаснішим трендам в будівництві з використанням інновацій;

власник такого житла матиме "незаймане" природне середовища, його будинок буде ніби вплетений в природу, а ландшафти щоразу радуватимуть око.

Експерт переконаний, що найбільші українські девелоперські компанії усвідомлюють важливість будувати за світовими тенденціями з урахуванням енергозбереження, екології. Тому у найближчому майбутньому в Україні з’являться проєкти у форматі "нових міст".

"Новий урбанізм" за кордоном

"Нові міста" вже створюються в США, а поблизу Каїру планують побудувати "з нуля" нову столицю Єгипту. В Лондоні, Парижі, Амстердамі заплановані цілі нові райони, які згодом можуть перебрати на себе функції центрів життя цих європейських столиць.

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Крім цього триває переосмислення ролі зелених насаджень у містах: приміром, у Амстердамі вже запланована активна заміна асфальту та бруку на трав’яне покриття.

"З огляду на світові тенденції "нового урбанізму" цілком очікуваним стане втілення українськими девелоперами концепції гармонії життя у місті та серед "дикої природи". І придбання житла в "нових містах" може стати найпріоритетнішим для покупців у 2022 році", — підсумував Михайло Підвисоцький.

Скільки коштуватиме житло у 2022 році

За словами директора компанії M4U Володимира Даниленка, темпи зростання цін у 2022 році уповільняться до 12-15%.

"Припускаю, що завдяки новій пропозиції рівень "розпроданості" до кінця 2022 року знизиться до показника 2019 року – 40-45%. Це станеться, якщо економіко-політичний контекст як мінімум не стане гіршим, а тенденція поліпшення роботи дозвільної системи в будівництві триватиме", — говорить Даниленко.

Кожен експерт дає свої прогнози, проте вони об'єднані однією тезою: варто бути готовим і до зростання цін, і до їх зниження, правда, не таким стрибком, як у 2021 році.

Експерти вважають:

ціни зростуть , на них вплине вартість енергоресурсів та рівень інфляції – так говорять у компанії "КАН Девелопмент";

, на них вплине вартість енергоресурсів та рівень інфляції – так говорять у компанії "КАН Девелопмент"; ціна квадратного метра житла у столиці зросте на 10-15% , прогнозує директор з продажу компанії A Development Марина Гудима;

, прогнозує директор з продажу компанії A Development Марина Гудима; ситуація на ринку може хитнутися в будь-який бік. Є імовірність, що до другого півріччя 2022 року ціна на житло в Києві досягне рівня докризового 2008 року. Тобто вартість квадратного метра може стрибнути до 3 тисяч доларів у житлових комплексах бізнес-класу, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв;

Є імовірність, що до другого півріччя 2022 року ціна на житло в Києві досягне рівня докризового 2008 року. Тобто вартість квадратного метра може стрибнути до 3 тисяч доларів у житлових комплексах бізнес-класу, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв; вартість будівництва може зрости на 10-15%, а через те, що можливості бізнесу здійснювати капітальні інвестиції вичерпані й він змушений буде або підняти вартість житла в межах статистичної похибки, або знизити, можуть виникнути проблеми, говорить співвласник великої будівельної компанії.

На додаток співвласник згаданої компанії зауважує, що малі забудовники в Києві купують "стрьомні" майданчики і будують там житло, не розуміючи, якою буде собівартість.

Раніше ми писали, що вартість квартир на 5% зросте у великих містах. Від попиту на ринку залежатиме вартість квартир у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

Разом з експертом ми також розбиралися, що входить до прибудинкової території, які права на неї мають власники будинку та хто має за неї платити.