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Украинцы в Польше будут зарабатывать больше – кому и на сколько подняли зарплаты

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 июля, 19:57
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В течение июня польские работодатели повысили оплату труда украинским гастарбайтерам
Украинцам за границей повысили минимальную зарплату
Украинцам за границей повысили минимальную зарплату / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

В июне на 10-15% выросла оплата труда украинцев, работающих в Польше. Повышение зарплат касается только мужчин.

Такую информацию предоставили в агентстве по трудоустройству в Польше Gremi Personal.

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Эксперты объясняют, что работодатели начали платить больше украинским мужчинам именно из-за дефицита рабочей силы.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, за границей стало больше женщин с детьми, а вот вакансий на рынке больше именно для мужчин. Еженедельно количество предложений для украинцев в Польше растет в среднем на 40%.

Какие зарплаты?

Минимальная ставка на вакансии низкой квалификации для мужчин составляет 17 злотых в час, что на один злотый больше, чем раньше. В сумме зарплата за месяц выросла на 400-500 злотых (2,6-3,3 тыс. грн.) – до 3,8 тыс. злотых (25,1 тыс. грн.).

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Средняя зарплата в Польше на работу, требующую физических усилий, поднялась до 4 тыс. злотых в месяц (26,5 тыс. грн). Специальности, где требуется высокая квалификация, теперь оплачивается от 4,5 тыс. злотых (29,8 тыс. грн) на руки.

Где нуждаются мужчины?

Специалисты отметили, что больше всего польские работодатели нуждаются в мужчинах на предприятиях металлургической и тяжелой промышленности, а также в сфере логистики. Есть нехватка кадров на пищевых предприятиях и на строительстве.

До войны абсолютное большинство (70%) вакансий в Польше было ориентировано на мужчин. Учитывая увеличение количества украинок за рубежом, для них предложений теперь еще меньше – 60 вакансий на тысячу открытых.

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По прогнозам экспертов, до конца года количество вакансий для мужчин из Украины будет только расти. Работодатели конкурируют между собой за работников, что и приводит к увеличению зарплат. Увеличился спрос и на наемников из стран Средней Азии.

Зарплаты до 50 тыс. грн.

Постепенно меняется и украинский рынок труда – работодатели приходят в себя от ужасов войны и активно нанимают людей. Зафиксирован рост количества вакансий в июне в Киеве, центре и на западе страны – в областях, где относительно спокойно и не ведутся активные боевые действия.

Увеличилось предложение в сфере строительства, которая сейчас является лидером. Выросло количество вакансий в колл-центрах и сфере телекоммуникаций.

Пользуются спросом специальности в сфере клининга, производства и рабочие специальности. В офисах больше нуждаются работники сфер торговли и логистики.

В десятку самых популярных профессий по количеству вакансий входят:

  • водитель – 20 тыс. грн;
  • продавец – 10 тыс. грн;
  • грузчик – 11 тыс. грн;
  • разнорабочий – 9 тыс. грн;
  • охранник – 9 тыс. грн;
  • швея – 14 тыс. грн;
  • курьер – 22,5 тыс. грн;
  • повар – 11 тыс. грн;
  • парикмахер – 12 тыс. грн;
  • сиделка –8,5 тыс. грн.

В то же время есть профессии, где достаточно высокая зарплата – это, например, дальнобойщик (50 тыс. грн), водитель бульдозера (27,5 тыс. грн), водитель такси (25,5 тыс. грн), штукатур и комбайнер (по 25 тыс. грн). Более 20 тыс. грн в месяц могут получить операторы колцентра, прорабы, курьеры, облицовщики и фасадщики.

"Сегодня" ранее писали, что по результатам опроса, многие украинцы готовы изменять квалификацию или специальность, чтобы получить работу. Мы также рассказывали, как украинцам в Италии найти работу и кого там нуждаются прежде всего.

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