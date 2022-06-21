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С 1 сентября некоторых украинцев в Польше ждут изменения — кого касаются

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 18:16
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В скором времени правительство Польши планирует принять закон, который поможет в трудоустройстве некоторым украинцам
В польские школы 1 сентября пойдет не менее 400 тысяч украинских учеников
В польские школы 1 сентября пойдет не менее 400 тысяч украинских учеников / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вопрос дефицита учителей в Польше становится все острее, поскольку с 1 сентября в польские школы пойдет по меньшей мере 400 тыс. детей из Украины, что вдвое больше, чем учится там сейчас. А учитывая, что количество беженцев может стать еще больше, проблемы дефицита учителей не избежать.

Как сообщает местное издание gazetawroclawska.pl, заместитель министра образования и науки Польши Томаш Ржимковский заявил, что украинские классы откроют, но преподавать украинский язык детям будет некому.

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Поэтому в соседней стране планируется принять закон, который позволит работать украинским учителям, ведь двуязычного персонала в стране нет.

Напомним, что в Европе украинские дети могут учиться в школах бесплатно. Если украинского ребенка приняли в польскую или чешскую школу, он не обязан посещать дистанционное обучение в украинской школе. Время обучения будет засчитываться в целом, независимо от того, где и сколько ребенок учился.

Помощь украинцам в Польше

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплатит украинцам в Польше по 700 злотых (около 4,5 тыс. грн) и 600 злотых (3,8 тыс. грн) – на каждого другого члена семьи.

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Программа финансовой помощи направлена на поддержку украинцев, которые бежали в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Подавшие заявку на финансовую помощь получат выплату в размере 700 злотых на человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.

Отмечается, что в приоритете на денежную помощь — особо нуждающиеся украинцы. При этом даже регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.

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Напомним, что общественные организации решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11400 грн) на взрослого и 750 злотых (5700 грн) на детей.

Ранее мы рассказывали, что украинцам, приехавшим в Польшу с 24 февраля 2022 года, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.

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