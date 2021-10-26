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Гривня начала девальвировать? НБУ рассчитал новый курс доллара и евро

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
26 октября, 17:19
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 27 октября
Что будет с курсом доллара в ближайшее время
Что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 27 октября:

26.1027.10изменение
1 доллар США26,35 грн 26,42 грн +0,07
1 евро30,57 грн 30,68 грн +0,11

По сравнению с курсом, который устанавливал НБУ на вторник, 26 октября, курс доллара и евро вырос на несколько копеек.

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Что происходит на валютном рынке?

Эксперты "Сегодня" рассказали, что до конца октября гривна может начать девальвацию, однако некоторые эксперты считают, что укрепление доллара лишь ситуативное.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, рост курса доллара вызван ростом спроса на валюту после длинных выходных, который проявился ближе к концу недели, а также тем, что Нацбанк активно выкупал доллары для пополнения золотовалютных резервов.

А по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, разворот тренда – это реакция рынка на новости по учетной ставке, в результате чего курс вернулся к отметкам начала недели.

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Каким будет курс доллара в 2022 году?

Ранее мы также разбирались, чего ожидать от курса доллара в следующем году и выяснили, что небольшая девальвация может быть даже полезна украинской экономике, так как привлечет иностранных инвесторов.

По мнению инвестиционного аналитика Вадима Бардася, прогноз курса доллара на следующий год достаточно оптимистичен и будет колебаться от 27 до 28 грн.

А вот другие эксперты дали менее обнадеживающий прогноз, какой – читайте в материале.

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