Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Гривня почала девальвувати? НБУ розрахував новий курс долара та євро

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
26 жовтня, 17:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 27 жовтня
Що буде з курсом долара найближчим часом
Що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 27 жовтня:

26.1027.10зміна
1 долар США26,35 грн26,42 грн+0,07
1 євро30,57 грн 30,68 грн +0,11

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на вівторок, 26 жовтня, курс долара і євро зріс на декілька копійок.

Реклама

Що відбувається на валютному ринку?

Експерти "Сьогодні" розповіли, що до кінця жовтня гривня може почати девальвацію, однак деякі експерти вважають, що укріплення долара лише ситуативне.

На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, зростання курсу долара викликане збільшенням попиту на валюту після довгих вихідних, яке проявилося ближче до кінця тижня, а також тим, що Нацбанк активно викуповував долари для поповнення золотовалютних резервів.

А на думку керівника відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, розворот тренда – це реакція ринку на новини по обліковій ставці, в результаті чого курс повернувся до позначок початку тижня.

Реклама

Яким буде курс долара у 2022 році?

Раніше ми також розбирались, чого очікувати від курсу долара у наступному році та з'ясували, що невеличка девальвація може бути навіть корисною для української економіки, адже привабить іноземних інвесторів.

На думку інвестиційного аналітика Вадима Бардася, прогноз курсу долара на наступний рік досить оптимістичний і коливатиметься від 27 до 28 грн.

А от інші експерти дали менш обнадійливий прогноз, який – читайте в матеріалі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Фінанс-дайджест
Більше новин
Money-лайфхакер
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3772

Євро (€)

30.57

Опитування
Ціни на продукти за рік зросли
А у жовтні як було?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Опитування
Порийся в скарбничці
Копійки за ціною "євробляхи"
Цікаво!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Хочу знати
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти