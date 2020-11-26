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Украинцам массово предлагают "компенсации от государства". Это мошенники

26 ноября, 09:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аферисты адаптировали старую схему под реалии пандемии коронавируса

Мошенники придумали еще один крючок, на который ловят доверчивых украинцев. Аферисты пользуются непростым положением из-за пандемии COVID-19 и предлагают деньги якобы от государства на коммуналку,медицинские услуги, импортные товары, неиспользованные медицинские услуги... По факту, на что угодно.

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О том, как работает схема, рассказали в Национальном банке Украины (НБУ):

  • Потенциальная жертва получает SMS-сообщение, которое направляет ее на мошеннический сервис.
  • На экране появляется информация, что пользователю назначена крупная сумма компенсации, например 50 000 гривен;
  • Чтобы получить деньги, необходимо оплатить "незначительную комиссию" – 100-200 гривен.

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Иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и других фальшивые услуги. И так до тех пор, пока человек не потратит все деньги со своего счета или поймет, что это ловушка.

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Получив подобное сообщение, лучше проверить информацию через надежные источники. По вопросам компенсации от государства следует обращаться к профильному учреждению по месту жительства.

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Ранее мы также рассказывали, как шантажисты собирают данные украинцев с помощью популярных приложений. Киберэксперты предупреждают: если приложение требует полный доступ ко всем функциям смартфона, скорее всего оно вирусное.

Видео: Сегодня

Также мы писали о том, как найти работу и не стать аферистом. Ведь мошенники теперь регулярно нанимают украинцев, чтобы "отмывать" краденное.

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