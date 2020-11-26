Украинцам массово предлагают "компенсации от государства". Это мошенники

Мошенники придумали еще один крючок, на который ловят доверчивых украинцев. Аферисты пользуются непростым положением из-за пандемии COVID-19 и предлагают деньги якобы от государства на коммуналку,медицинские услуги, импортные товары, неиспользованные медицинские услуги... По факту, на что угодно.

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О том, как работает схема, рассказали в Национальном банке Украины (НБУ):

Потенциальная жертва получает SMS-сообщение, которое направляет ее на мошеннический сервис.

На экране появляется информация, что пользователю назначена крупная сумма компенсации, например 50 000 гривен;

Чтобы получить деньги, необходимо оплатить "незначительную комиссию" – 100-200 гривен.

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Иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и других фальшивые услуги. И так до тех пор, пока человек не потратит все деньги со своего счета или поймет, что это ловушка.

Получив подобное сообщение, лучше проверить информацию через надежные источники. По вопросам компенсации от государства следует обращаться к профильному учреждению по месту жительства.

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Ранее мы также рассказывали, как шантажисты собирают данные украинцев с помощью популярных приложений. Киберэксперты предупреждают: если приложение требует полный доступ ко всем функциям смартфона, скорее всего оно вирусное.

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Также мы писали о том, как найти работу и не стать аферистом. Ведь мошенники теперь регулярно нанимают украинцев, чтобы "отмывать" краденное.

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