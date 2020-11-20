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Как не остаться ни с чем в Черную пятницу? 5 простых правил онлайн-шопинга

20 ноября, 10:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Мошенники используют скидки, чтобы запутать и заманить жертв

Черная пятница в 2020 году приходится на 27 ноября. В этот день в Украине, как и по всему миру, продавцы устроят масштабные акции и распродажи. Но так как из-за карантина торговля активно "переезжает" в онлайн, в погоне за бешеными скидками можно остаться ни с чем.

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Поэтому важно соблюдать простые правила безопасного онлайн-шопинга, предупреждают аналитики OLX.

1. Не спешите покупать все и сразу. Спешка и невнимательность всегда играют на руку мошенникам, которые хотят сбить свою жертву с толку.

2. Покупайте только на проверенных сайтах, читайте официальные условия акции. Если сомневаетесь, спросите у службы поддержки компании, действительно ли проводится акция. Привлекательные скидки до 90% вы найдете практически везде. А значит, у мошенников будет шанс отвести вас на сайт-копию известного бренда.

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3. Не переводите предоплату до получения товара. Так вы избежите рисков, товар к вам еще не дошел, закончился на складе или вовсе не существует. Как вариант: наложенный платеж, оплата при встрече или услуги безопасной доставки.

4. Не оплачивайте товар по ссылкам, которые получили от посторонних лиц.

5. Всегда проверяйте товар при получении из рук в руки или в отделении почты. Если при осмотре не возникло вопросов – оплачивайте.

К слову, ранее новости "Сегодня" также собрали ТОП-4 способа отличить оригинальный интернет-магазин от фейкового:

Сюжет Георгия Маринова, Владислава Смилянцева и Юрия Васильченко Видео: Сегодня

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