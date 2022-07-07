Турция отпустила российское судно с ворованным зерном: в МИД отреагировали

Российские оккупанты продолжают обворовывать украинские территории и вывозить продукцию на продажу

Оккупанты продолжают вывозить зерно из Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вечером 6 июля Турция отпустила российское судно "Жибек Жоли". Именно на этом корабле вывезли ворованное украинское зерно из Бердянска.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, продукцию вывезли в турецкий порт Караса.

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"Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано", – объяснили в МИД.

Турецкой стороне направили запрос на арест как судна, так и груза. Впрочем, с другой стороны Черного моря проигнорировали обращение.

Украинское правительство и международные партнеры осудили преступные действия России и требуют у Турции прояснить ситуацию и провести расследование. Посла Турции в Украину пригласили на разговор в МИД.

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Сомнительные заверения

В конце июня в турецком МИДе заявили, что серьезно относятся к ситуации с незаконным вывозом зерна Россией из Украины. Официальная Анкара заверила, что не разрешит импортировать краденое на свою территорию.

Глава министерства Мевлют Чавушоглу публично убеждал, что не поддерживает продажу украденных украинских товаров на международных рынках. Однако их расследование "не подтвердили", что зерно, которое везли россияне, было именно из Украины.

Несмотря на официальные заверения турецких властей, журналисты Схем нашли доказательства обратного. Корабли оккупантов фиксируют спутники и по фотографиям можно понять, что украинское зерно систематически возят из Крыма в турецкие порты.

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Выявленные сопроводительные документы на продукцию указывают на крымское происхождение товара. Зерно загружают в севастопольском порту "Авлита", куда его свозят с временно оккупированных территорий, в частности Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сайт "Сегодня" показывал, как россияне на оккупированных территориях воруют украинскую пшеницу, и писали, как планируют экспортировать украинское зерно во время войны.