Житница мира: как планируют экспортировать украинское зерно во время войны

Рассказываем об актуальных вызовах и способах решения вопросов экспорта украинского зерна

Украина планирует наращивать объемы экспорта зерна / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны и блокировки портов оккупантами украинское зерно еще с марта экспортируют по новым маршрутам. Нерешенными остаются многие логистические вопросы.

Как сообщили в Комитете аграрной политики ВРУ, в мирное время Украина поставляет свою продукцию в 191 страну. В основном это пшеница, кукуруза, ячмень и подсолнечное масло, которые помогают побороть голод на Ближнем Востоке и в Африке.

Реклама

По словам секретаря профильного комитета Ивана Чайковского в эфире столичного телеканала, для увеличения объемов экспорта нужно ввести автомобильные "зеленые коридоры" в Европу по образцу послаблений для бензовозов.

Часть товара вывозят из Украины по железной дороге и речным маршрутам. Ежемесячно удается наращивать объемы: если в марте продавали за границу 300 тыс. тонн, то в апреле уже 800 тыс., а в мае – 1,75 млн тонн. Ожидается, что удастся увеличить эти показатели до 2,5 млн тонн зерна в месяц. Для сравнения, до войны объемы экспортируемого зерна по морю составляли от 6 до 8 млн тонн в месяц.

Решения в Европе

В США решили помочь Украине экспортировать зерно на мировые рынки. Для этого хотят построить временные склады на границе с Польшей. Как заявил американский президент Джо Байден, таким образом логистика станет проще и по Европе его можно будет развозить автомобилями, а в другие страны зерно будут экспортировать океаном.

Реклама

В то же время официальная Польша заявила, что не имеет мощностей для приема всего собранного в Украине зерна. Как пишет TVP со ссылкой на слова польского вице-премьера Ярослава Качиньского, к погрузке не готовы ни порты, ни железная дорога в стране. Однако сейчас с официальным Киевом заключают договоры на долгосрочную перспективу, предусматривающие транспортировку через соседнюю страну.

Главную ставку для экспорта планируют сделать на Гданьск, и продлить к нему ширококолейную линию из Славкова. Из Польши зерно будут везти в Северную Африку и Ближний Восток.

Потребность во временных зернохранилищах

По информации Минагрополитики Украины, ожидаемый дефицит зернохранилищ в стране для урожая составляет 10-15 млн тонн. Именно столько емкостей потеряли из-за разрушения и временной оккупации. Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич отметил, что сейчас насущная потребность в обустройстве временных зернохранилищ:

Реклама

модульных конструкций;

полиэтиленовых пакетов.

Страны Евросоюза могут предоставить Украине такие хранилища, которые помогут сохранить урожай и обеспечить поставки зерна на мировые рынки. Ускорению экспорта помогут фитосанитарные и ветеринарные лаборатории в Дунайском порту, и оборудование на пограничных пунктах пропуска, но еще нужно получить разрешение Еврокомиссии.

По данным украинской таможни, в июне 2022 года удалось экспортировать 613 тыс. тонн зерновых (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза) и еще 0,8 тыс. тонн муки разных видов.

Проблемы на железной дороге

Как пишет DW, среди главных логистических проблем – разница в ширине железнодорожных путей. В Украине и других странах бывшего СССР путь стратегически строился на 10 см шире, чем в Европе. Следовательно, вагоны придется перегружать на границе или перемещать на другую колесную пару, что существенно ограничит как скорость, так и объемы экспорта – ориентировочно это 1-2 млн тонн зерна в месяц.

Кроме того, ищут альтернативные маршруты для морского и речного экспорта. Перевозят товар в румынскую Констанцу, рассматривают вариант с доставкой продукции в литовский порт Клайпеда, однако для этого требуется согласие Беларуси на перевозку зерна по гуманитарному коридору.

Украинское зерно в Испании

На днях Украина смогла частично прорвать зерновую блокаду и довезти первую партию кукурузы морским путем в Испанию. Судно Alppila пришвартовалось 13 июня в порту Ла-Корунья с 18 тыс. тонн кукурузы на борту.

Груз везли через Балтийское море, что означает открытие нового маршрута для обхода блокады украинских портов. Однако массовый экспорт зерна все еще невозможен, поскольку вывозить пшеницу и другие злаки выходит только по суше.

Новая логистическая схема подразумевает вывоз продукции грузовиками в Польшу, где ее отгружают на корабль в порту Свиноуйсьце на Балтийском море. Этот способ экономически выгоднее, чем везти зерно через всю Европу, так что в перспективе поставки будут наращивать.

"Сегодня" раньше рассказывали, что российские оккупанты продолжают мародерить на временно оккупированных территориях, в частности в Мариуполе побывали несколько кораблей РФ, показательно укравших зерно и металл. В то же время в США выяснили, кому РФ предлагает купить краденое зерно из Украины.