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Четвертое судно РФ уже у Мариуполя: оккупанты готовятся украсть новый урожай зерна

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 июля, 15:47
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Российские захватчики отбирают продукцию у украинских фермеров и вывозят морем на экспорт
Оккупанты продолжают мародерить в Мариуполе
Оккупанты продолжают мародерить в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариупольском районе российские оккупанты воруют зерно нового урожая. Наворованную продукцию готовятся вывозить морем через захваченный порт.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отбирать зерно и другие виды продовольствия у украинских фермеров разрешили коллаборантам.

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Всех несогласных начинают шантажировать. В то же время в акватории Черного моря неподалеку от Мариупольского порта заметили четвертое российское судно.

По информации местных, захватчики собирают украинское зерно и металл, а затем вывозят морем в Сирию. Для продажи используются поддельные договоры.

"Все украденное малыми судами класса "река – море" будут везти в пункты перегрузки больших грузовых платформ с кранами, стоящих в "нейтральных водах" близ Керчи", – объяснил Андрющенко.

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После перегрузки большие корабли следуют в Сирию и работают по фиктивным документам в портах других стран – по неподтвержденной информации, в Турции. Скорость вывоза наворованного достаточно высока – от Мариупольского порта до платформы судно идет 8 часов.

В конце мая сообщалось, что российские мародеры начали вывозить остатки металлопроката и зерна из Мариуполя по железной дороге. Для этого оккупанты взялись ремонтировать железнодорожное полотно в Сартане и возле Волновахи. Объем ущерба от краж оценивается десятками миллионов долларов.

Потери Украины из-за РФ

Британская разведка обнародовала информацию, какие потери может понести Украина из-за полномасштабного вторжения России. В расчеты включили последствия срыва аграрных работ, блокирование портов и продовольственный кризис. По предварительным подсчетам, экспорт сельскохозяйственной продукции за 2022 год упадет на 65% по сравнению с 2021 годом.

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В частности, из-за войны были сбои в цепочках поставки семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры. Блокада морского порта Одессы также оказывает негативное влияние на экспорт и глобальную продовольственную безопасность.

"После отступления с острова Змеиный Россия неправдиво заявила, что относительно экспорта зерна "мяч теперь на стороне Украины", – отметили в британском ведомстве.

Там добавили, что на самом деле именно из-за вмешательства РФ в сельскохозяйственный сектор Украины мировой продовольственный кризис все больше усиливается. Однако, несмотря на все происки врага, в июне Украине удалось экспортировать 2,7 млн тонн агропродукции.

"Сегодня" писали, что из-за вторжения россиян в украинских портах заблокировано 4 млн тонн зерна, а также рассказывали, как и куда Россия вывозит украинскую пшеницу.

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