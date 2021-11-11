Тратят до 15 тыс. грн: как украинцы готовятся к холодам и что покупают для утепления

Рассказываем, как изменился спрос на товары для утепления и что чаще всего заказывают для себя и своего дома украинцы

Как украинцы готовятся к холодам и сколько тратят на утепление / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы готовятся к наступлению холодов и потому в интернете активно покупают теплую верхнюю одежду, демисезонную и зимнюю обувь, обогреватели, электрические простыни и электроодеяла.

Из услуг для утепления заказывают ремонт окон, установку бойлера и утепление фасадов.

Реклама

По данным маркетплейса Prom.ua, большой популярностью пользуется теплая зимняя обувь и термобелье.

Так, на угги, унты и сноубутсы спрос вырос почти в 7 раз, а на термобелье — в 5 раз. На него украинцы тратят в среднем 750 грн, а на обувь – 720 грн.

В 2.5 раза вырос спрос на теплую мужскую обувь. Выбирают грубые ботинки со шнурками, челси и сапоги с массивной подошвой. На ботинки тратят на 5% меньше, чем в прошлом году – 1240 грн, а на сапоги на 26% больше — 1030 грн.

Реклама

Спрос на одежду тоже значительно вырос, на целых 64% по сравнению с осенью 2020. Чаще всего покупают мужские куртки и джинсы, а средний чек — от 830 до 1300 грн.

Вырос спрос и на женскую теплую обувь – в 2 раза. Ищут, в основном, сапоги и полусапожки, ботильоны и ботинки. Средний чек – 1380 грн, что на 23% больше, чем в прошлом году.

Из верхней одежды покупают куртки: объемные дутые и одеяла-пуховики. Средний чек — 900 грн, что на 11% больше, чем осенью 2020.

Реклама

Комбинезоны и парки для детей

Готовят к холодам и детей. Больше всего заказывают детскую и подростковую зимнюю обувь, спрос на нее вырос почти в четыре раза по сравнению с 2020 годом.

Тратят на обувь в среднем 790 грн, и это — на 34% больше, чем в прошлом году. Из верхней одежды детям покупают зимние костюмы-комбинезоны на синтепоне, двусторонние куртки и парки. Тратят на них на 18% больше чем осенью 2020 – 860 грн.

Товары для дома

Домой украинцы покупают электрические простыни, электроодеяла, обогреватели и ковры. Электрические простыни и электроодеяла – самые популярные: спрос на них вырос в 3 раза по сравнению с 2020 годом.

На обогреватели тратят в среднем 1630 грн. Ковры же ищут плюшевые и пушистые с большим ворсом. Средний чек составляет 840 грн, что на 24% больше, чем в прошлом году.

Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua отмечают, что в ТОПе шапки. Спрос на них вырос почти в 2.5 раза по сравнению с осенью 2020 года. В среднем тратят на них 644 грн, что на 42% больше, чем в прошлом году.

Еще, покупают дизайнерские шарфы – объемные шарфы-хомуты, классические модели из кашемира, валяные шарфы и шарфы-снуды. На них тратят 1422 грн, что на 53% больше, чем в прошлом году.

Все так же в моде объемные пледы из шерсти мериноса. Еще, ищут пледы из льна и пледы-подушки. Средний чек — 3237 грн.

Утепление жилья

По данным онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua, по сравнению с прошлым годом спрос на работы по утеплению домов и квартир вырос на 47%.

Активнее всего в сети заказывали установку и ремонт окон. По сравнению с прошлым годом спрос на эти услуги вырос на 62%.

В среднем, установка металлопластиковых окон в этом году обойдется на 28% дороже, чем в прошлом — 1850 грн, а ремонт на 7% — 570 грн за заказ. Однако цены могут варьироваться и зависят от объема, условий и сроков работы.

Спрос на утепление фасадов увеличился на 76%, а средний чек за работу мастеров на 15% и по прежнему остается одним из самых высоких среди специалистов по отделочным работам – 15 500 грн за заказ.

На 70% выросло число заказов на обивку дверей. Однако несмотря на повышение спроса средний чек просел на 3% — 1 200 грн за заказ.

Чтобы перестраховаться от внезапных отключений горячей воды, украинцы заказывают установку бойлера. В этом году востребованность услуги увеличилась на 50%, но средний чек не изменился — 680 грн за заказ.

Цены на ремонтные работы зависят от объема устройства. Так, например, чистка бойлера обойдется от 450 до 500 грн, замена электронагревателя — от 350 до 400 грн, а диагностика — от 200-300 грн.

Спрос на установку и замену радиатора увеличился на 50%, но средний чек при этом также остался на уровне прошлого года — 1000 грн за заказ.

Ранее "Сегодня" писали, что украинцы стали чаще делать покупки в интернете.

А также создали топ самых странных покупок из интернета.