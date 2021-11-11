Витрачають до 15 тис. грн: як українці готуються до холодів і що купують для утеплення

Розповідаємо, як змінився попит на товари для утеплення та що найчастіше замовляють для себе та свого будинку українці

Як українці готуються до холодів та скільки витрачають на утеплення / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці готуються до настання холодів і тому в інтернеті активно купують теплий верхній одяг, демісезонне та зимове взуття, обігрівачі, електричні простирадла та електроковдри.

Із послуг для утеплення замовляють ремонт вікон, встановлення бойлера та утеплення фасадів.

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За даними маркетплейсу Prom.ua, великою популярністю користується тепле зимове взуття та термобілизна.

Так, на уггі, унти та сноубутси попит зріс майже у 7 разів, а на термобілизну – у 5 разів. На нього українці витрачають у середньому 750 грн., а на взуття – 720 грн.

У 2.5 рази зріс попит на тепле чоловіче взуття. Вибирають грубі черевики зі шнурками, челсі та чоботи з масивною підошвою. На черевики витрачають на 5% менше, ніж ним минулого року – 1240 грн, а на чоботи на 26% більше 1030 грн .

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Попит на одяг теж значно зріс, на цілих 64% порівняно з восени 2020 року. Найчастіше купують чоловічі куртки та джинси, а середній чек – від 830 до 1300 грн.

Виріс попит і на жіноче тепле взуття – вдвічі. Шукають, в основному, чоботи та напівчобітки, ботильйони та черевики. Середній чек – 1380 грн, що на 23% більше, ніж торік.

З верхнього одягу купують куртки: об'ємні дуті та ковдри-пуховики. Середній чек – 900 грн, що на 11% більше, ніж восени 2020 року.

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Комбінезони та парки для дітей

Готують до холодів та дітей. Найбільше замовляють дитяче та підліткове зимове взуття, попит на нього зріс майже вчетверо порівняно з 2020 роком.

Витрачають на взуття в середньому 790 грн, і це — на 34% більше, ніж торік. З верхнього одягу дітям купують зимові костюми-комбінезони на синтепоні, двосторонні куртки та парки. Витрачають на них на 18% більше, ніж восени 2020 – 860 грн.

Товари для дому

Додому українці купують електричні простирадла, електроковдри, обігрівачі та килими. Електричні простирадла та електроковдри – найпопулярніші: попит на них зріс у 3 рази порівняно з 2020 роком.

На обігрівачі витрачають у середньому 1630 грн. Килими ж шукають плюшеві та пухнасті з великим ворсом. Середній чек становить 840 грн., що на 24% більше, ніж торік.

Фахівці майданчика авторських товарів Crafta.ua зазначають, що у ТОПі шапки. Попит на них зріс майже в 2,5 рази порівняно з восени 2020 року. У середньому витрачають на них 644 грн., що на 42% більше, ніж торік.

Ще, купують дизайнерські шарфи – об'ємні шарфи-хомути, класичні моделі з кашеміру, валяні шарфи та шарфи-снуди. На них витрачають 1422 грн., що на 53% більше, ніж торік.

Так само в моді об'ємні пледи з вовни мериноса. Ще, шукають пледи з льону та пледи-подушки. Середній чек – 3237 грн.

Утеплення житла

За даними онлайн-сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua, порівняно з минулим роком попит на роботи з утеплення будинків та квартир зріс на 47%.

Найактивніше в мережі замовляли встановлення та ремонт вікон. Порівняно з минулим роком, попит на ці послуги зріс на 62%.

У середньому, встановлення металопластикових вікон цього року обійдеться на 28% дорожче, ніж минулого року. 1850 грн, а ремонт на 7% – 570 грн за замовлення. Однак ціни можуть змінюватись і залежать від обсягу, умов та строків роботи.

Попит на утеплення фасадів збільшився на 76%, а середній чек за роботу майстрів на 15% і, як і раніше, залишається одним з найвищих серед фахівців з оздоблювальних робіт. 15 500 грн за замовлення.

На 70% зросла кількість замовлень на оббивку дверей. Однак незважаючи на підвищення попиту середній чек просів на 3% – 1200 грн за замовлення.

Щоб перестрахуватись від раптових відключень гарячої води, українці замовляють встановлення бойлера. Цього року попит на послуги збільшився на 50%, але середній чек не змінився. 680 грн за замовлення.

Ціни на ремонтні роботи залежить від обсягу пристрою. Так, наприклад, чищення бойлера обійдеться від 450 до 500 грн, заміна електронагрівача від 350 до 400 грн, а діагностика – від 200-300 грн .

Попит на встановлення та заміну радіатора збільшився на 50%, але середній чек при цьому також залишився на рівні минулого року. 1000 грн.

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