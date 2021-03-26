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Супермаркет или рынок: где дешевле покупать продукты (видео)

26 марта, 19:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Подорожание зерновых стало одной из причин, почему выросли ценники на мясо, масло, сыры

Пшеница в мире подорожала на 60%, подсолнечник – на 120. Такие данные приводит Минэкономразвития. И именно подсолнечное масло бъет рекорд по ценам. Бутылка – минимум 50 гривен. Но дорого стоят и другие продукты. Есть ли разница между рынком и магазином, и где делать покупки выгоднее?

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Елена Чернякова.

Еще месяц назад приобрести килограмм сахара в магазине можно было за 20 гривен, сейчас – тот же килограмм стоит уже 23, а иногда и 27. Популярная гречка – 38 гривен. Десяток яиц обойдется вам в среднем в 36 гривен. Любители курятины не сильно разгуляются. Если раньше тушка стоила в супермаркете около 60 гривен, то сейчас – от 70-ти. Но победителем стало подсолнечное масло. За месяц бутылка подорожала на 10-12 гривен.

Видео: Сегодня

На рынке – те же продукты еще дороже. К примеру, курица домашняя – до 100 гривен. Десяток яиц – 32 и даже 45. Правда, на оптовом рынке закупки делать чуть выгоднее, чем на городских ярмарках, и можно немного сэкономить.

"Наши цены поднимались, не все заводы поднимали, но поднимали. В основном это сарделька, колбаска подкопченная, вырезка. Не от цен зависит, а от доходов в каждой семье", – говорит реализатор колбасных изделий на рынке.

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"Куры подорожали, конечно подорожали, потому зерно – 9000 грн/тонна. Курица, которая раньше была 80 грн, теперь – 90, 100. Берут, потому что у нас домашняя курица, стараемся, не жалуемся", – рассказывают продавцы птицы.

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Подорожание зерновых – одна из причин, почему изменились цифры на ценниках на мясо, масло, сыры и даже кетчупы. Затраты на производство муки, масла, сахара тоже выросли и повлекли за собой цены на хлеб, сдобу, печенье. Но это не конец – говорят экономические эксперты. К маю стоимость основных продуктов вырастет еще на 10-15%.

Напомним, экзотическая 70-миллионная страна заинтересовалась украинскими кормами для кур и свиней.

Также говорилось, что производство муки в Украине рухнуло до минимума за 22 года.

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Источник: Сегодня

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