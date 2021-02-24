Суд наложил арест на связанный с Медведчуком нефтепровод (фото)

Имущество будет передано от коммерческой структуры в АРМА

Высший антикоррупционный суд Украины на основании доказательств, собранных совместно СБУ, НАБУ, САП и ОГП, наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы. Соответствующее решение судья по ВАКС принял 23 февраля.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, и которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Сейчас СБУ и НАБУ проводят мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.

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Напомним, ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО "ПрикарпатЗападТранс", владельцев которого связывают с нардепом Виктором Медведчуком , на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн.

Также напомним, что "ПрикарпатЗападТранс" эксплуатирует часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". В феврале НАБУ начало расследование в отношении ситуации с нефтепродуктопроводами, по которым эта компания с 2015 года перекачивала дизельное топливо из России в Украину.

Дело касается схемы присвоения части нефтепродуктопровода должностными лицами ООО "ПрикарпатЗападтранс" и руководителями компаний, правопреемником которого является это ООО, совместно с госслужащими Украины и лицами из Российской Федерации. Конечный бенефициар схемы – Виктор Медведчук, против которого были введены санкции СНБО за финансирование терроризма.

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