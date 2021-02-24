Суд наклав арешт на пов'язаний з Медведчуком нафтопровід (фото)

Вищий антикорупційний суд України на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП і ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують в рамках спільної слідчої групи. Відповідне рішення суддя по ВАКС прийняв 23 лютого.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об'єкти, що знаходяться в Україні, і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Зараз СБУ і НАБУ проводять заходи щодо передачі всього об'єкта нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта" для вжиття заходів щодо його збереження.
Нагадаємо, раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс", власників якого пов'язують з нардепом Віктором Медведчуком , на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн.
Також нагадаємо, що "ПрикарпатЗахідТранс" експлуатує частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". У лютому НАБУ почало розслідування стосовно ситуації з нафтопродуктопроводами, за якими ця компанія з 2015 року перекачувала дизельне паливо з Росії в Україну.
Справа стосується схеми привласнення частини нафтопродуктопроводу посадовими особами ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс" та керівниками компаній, правонаступником якого є це ТОВ, спільно з держслужбовцями України та особами з Російської Федерації. Кінцевий бенефіціар схеми – Віктор Медведчук, проти якого було запроваджено санкції РНБО за фінансування тероризму.
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