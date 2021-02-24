Суд наклав арешт на пов'язаний з Медведчуком нафтопровід (фото)

Майно буде передано від комерційної структури в АРМА

Вищий антикорупційний суд України на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП і ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують в рамках спільної слідчої групи. Відповідне рішення суддя по ВАКС прийняв 23 лютого.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об'єкти, що знаходяться в Україні, і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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Зараз СБУ і НАБУ проводять заходи щодо передачі всього об'єкта нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта" для вжиття заходів щодо його збереження.

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Нагадаємо, раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс", власників якого пов'язують з нардепом Віктором Медведчуком , на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн.

Також нагадаємо, що "ПрикарпатЗахідТранс" експлуатує частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". У лютому НАБУ почало розслідування стосовно ситуації з нафтопродуктопроводами, за якими ця компанія з 2015 року перекачувала дизельне паливо з Росії в Україну.

Справа стосується схеми привласнення частини нафтопродуктопроводу посадовими особами ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс" та керівниками компаній, правонаступником якого є це ТОВ, спільно з держслужбовцями України та особами з Російської Федерації. Кінцевий бенефіціар схеми – Віктор Медведчук, проти якого було запроваджено санкції РНБО за фінансування тероризму.

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