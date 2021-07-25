RAB-тариф даст развитие электросетям и принесет 72 млрд грн налогов в бюджет – ЦЭВ

Новая модель тарифообразования для распределения электроэнергии заработала в Украине в 2021 году. Ее цель – стимулирование инвестиций в инфраструктуру электросетей

/ Фото: freepik.com

RAB-тариф позволит увеличить инвестиции в электросети до 202 млрд грн за 10 лет. Такое увеличение инвестиций даст возможность сократить время отключения света в два раза и уменьшить потери в электросетях. А также дополнительно привлечь 72 млрд грн налогов в бюджет страны и создать 14,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил Кирилл Криволап, руководитель Центра экономического восстановления, советник премьер-министра, информирует "Оbozrevatel".

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Опираясь на Национальную экономическую стратегию, согласованную Всемирным экономическим форумом, эксперт Кирилл Криволап сообщил, что одним из ключевых векторов развития энергетики и экономики является модернизация электросетевой инфраструктуры, которая сейчас нуждается в обновлении.

"Уровень потерь в электросетях продолжает расти. Для сравнения: в 2018 году мы теряли 9,8% электроэнергии, передаваемой в сетях, в 2020 году этот показатель составлял уже 10,4%. Уровень SAIDI (время отключения электроэнергии) в Украине самый большой в Европе – 696 минут в год. В Евросоюзе показатели меньше в десятки раз: в Польше – 180 минут, в Германии – 23 минуты", – отметил эксперт.

Для модернизации электросетей в 2021 году в Украине заработала новая модель тарифообразования для распределения электроэнергии – RAB-тариф, целью которой является стимулирование инвестиций в инфраструктуру электросетей. По расчетам Центра экономического восстановления, RAB-тариф за десять лет поможет привлечь в проекты цифровизации и автоматизации сетей 202 млрд грн. Это позволит сократить SAIDI более чем вдвое – с 696 до 319 мин/год.

При этом планируется, что за 13 лет уровень потерь в электросетях сократится до среднего европейского уровня – 7,5%.

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"Кроме того, потенциально уменьшится размер платы за свет, поскольку те 10,4% потерь, возникших из-за износа электрических сетей, заложены в тариф. Платят за это и рядовой украинец, и украинский бизнес", – подчеркнул Криволап.

Руководитель Центра экономического восстановления отметил, что главная цель модернизации электросетей – содействие развитию экономики. По подсчетам Центра экономического восстановления, за десять лет модернизация сетей сгенерирует 14,2 тыс. рабочих мест и 72 млрд грн дополнительных поступлений в госбюджет.

Напомним, член НКРЭКУ Руслан Кайдаш отметил, что RAB-тариф будет способствовать успешной приватизации государственных пакетов акций облэнерго.