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Нет российскому газу! Еще одна страна готова отказаться от поставок из РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 16:23
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Россию постепенно изолируют от внешнего мира из-за войны в Украине
Из-за войны в Украине РФ потеряет еще одного крупного партнера
Из-за войны в Украине РФ потеряет еще одного крупного партнера / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Дания планирует последовать примеру Германии и полностью отказаться от поставок российского газа.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, так ее страна хочет показать свою неприязнь к российскому вторжению в Украину.

"Нелепое и жестокое нападение Путина на Украину ознаменовало новую эру в Европе, новую реальность", – отметил премьер-министр Дании.

Фредриксен отметил, что среди основных парламентских партий есть понимание того, что Дания должна стать независимой от российского газа "как можно скорее".

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Страна начнет постепенно постепенно увеличивать расходы на оборону, чтобы достичь 2% ВВП к 2033 году, что эквивалентно росту ежегодных расходов на оборону примерно на 18 миллиардов датских крон (2,65 миллиарда долларов).

Речь идет о крупнейших инвестициях в оборону Дании за последнее время.

Заморозка активов "Газпрома"

С началом нападения РФ на Украину активы российского монополиста "Газпром" и других российских активов в ФРГ были "заморожены".

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По информации Der Spiegel, "Газпром" является одним из крупнейших инвесторов в стране и владеет акциями немецких операторов газовых сетей через дочернюю компанию в Берлине.

Ранее "Сегодня" писали, что российскую нефть, не смотря на дешевизну, не хотят покупать представители мирового рынка, а также рассказывали, что происходит с ценами на голубое топливо.

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