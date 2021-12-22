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Гривня под давлением. Какой новый курс валют НБУ рассчитал для украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 17:34
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 23 декабря
НБУ рассчитал новый курс валют
НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 23 декабря, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

    22.1223.12Смена
    1 доллар США27,26 грн 27,25 грн -0,01
    1 евро30,79 грн 30,80 грн +0,01

    Относительно курса НБУ на среду, 22 декабря, доллар подешевеет на 1 копейку, а евро подорожает на 1 копейку.

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    Активность рынка снижается

    Активность валютного рынка в канун Рождественских праздников постепенно снижается.

    Об этом говорит Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club

    Он отмечает, что покупатели перехватывают на рынке активность, так как откат курса делает его привлекательным для покупки. Поддерживает покупки ожидания увеличения возмещения НДС, которое ограничит продажу валюты экспортерами, а также бюджетных выплат подрядчикам, которые на праздники размещают в валюте, чтобы избежать курсовых рисков.

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    В то же время, высокие цены на газ в Европе полностью обезоружили газовых трейдеров, которые не готовы выходить с покупками импортного газа. И учитывая ситуацию с запасами газа в Европе, вряд ли будут такие продажи Украине.

    "Газовый ценовой шок, высокие темпы потребления из-за похолодания существенно повышают риски для всего коммерческого сектора, который может оказаться без газа во второй половине зимы, а также сказывается на стоимости товаров и продуктов, стимулирующих инфляцию", — говорит эксперт.

    В канун Рождественских праздников почти свернули свою активность нерезиденты, фактически держащие гривну в заложниках возможного оттока капитала. Этот фактор будет сдерживать ослабление гривни.

    Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться под давлением с колебаниями в диапазоне 27,2-27,3 гривны за доллар. Если рынок получит ожидаемую гривневую ликвидность, то возможно реализует потенциальное движение в зону 27,5 гривен за доллар.

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    Ранее мы вместе с экспертом рассказывали, может ли доллар возрасти до 40 гривен в 2022 году.

    А также давали прогнозы, какой будет валюта к Новому году.

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