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Гривня під тиском. Який новий курс валют НБУ розрахував для українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
22 грудня, 17:34
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 23 декабря
НБУ розрахував новий курс валют
НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 23 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

    22.1223.12Зміна
    1 долар США27,26 грн 27,25 грн -0,01
    1 євро30,79 грн 30,80 грн +0,01

    Порівняно з курсом НБУ на середу, 22 грудня, долар подешевшає на 1 копійку, а євро подорожчає на 1 копійку.

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    Активність ринку знижується

    Активність валютного ринку напередодні Різдвяних свят поступово знижується.

    Про це говорить Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club.

    Він зауважує, що покупці перехоплюють на ринку активність, оскільки відкат курсу робить його привабливим для покупки. Підтримує покупки очікування на збільшення відшкодування ПДВ, яке обмежить продаж валюти експортерами, а також бюджетних виплат підрядникам, які на свята частину розміщують у валюті, щоб уникнути курсових ризиків.

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    Водночас високі ціни на газ у Європі повністю обеззброїли газових трейдерів, які не готові виходити із покупками імпортного газу. І з огляду на ситуацію із запасами газу в Європі, навряд чи будуть такі продажі Україні.

    "Газовий ціновий шок, високі темпи споживання через похолодання істотно підвищують ризики для всього комерційного сектору, який може виявитися без газу в другій половині зими, а також вже позначається на вартості товарів і продуктів, що стимулює інфляцію", — говорить експерт.

    Напередодні Різдвяних свят майже згорнули свою активність нерезиденти, які фактично тримають гривню в заручниках можливого відтоку капіталу. Цей чинник стримуватиме ослаблення гривні.

    Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить залишатися під тиском із коливаннями в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. Якщо ринок отримає очікувану гривневу ліквідність, то, можливо, реалізує потенційний рух у зону 27,5 гривень за долар.

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    Раніше ми разом з експертом розповідали, чи може долар зрости до 40 гривень у 2022 році.

    А також давали прогнози, якою буде валюта до Нового року.

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