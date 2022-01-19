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Черные списки украинских заробитчан: кого могут сразу депортировать из Польши

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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19 января, 18:55
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Рассказываем, какие проверки инспекции в Польше являются одними из приоритетных
В Польше тщательнее будут проверять нелегалов
В Польше тщательнее будут проверять нелегалов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нелегальная работа в Польше считается серьезным правонарушением, поэтому наказания для иностранца и его работодателя – соответствующие.

О том, как проверяют нелегалов и чем это грозит "Сегодня" рассказала вице-президент агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская.

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Нелегалом в Польше считается такой иностранец:

  • если нет основания на пребывание в Польше (визы или карты побыту – разрешение на временное проживание);
  • нет разрешения на работу;
  • если работает на другой работе, нежели указано в его приглашении или на других условиях (другая должность, адрес предприятия).

"В этом году Национальная инспекция труда Польши (PIP) будет особенно внимательно следить за работодателями, нанимающими иностранцев. Проверки на предприятиях, где работают украинцы, белорусы и другие иностранцы, являются приоритетными для инспекции", – говорит Каролина Шлешинская.

Где ищут нелегалов

В первую очередь инспекторы обратят внимание на отрасли, где чаще всего трудоустраивают нелегально, например:

  • строительство;
  • транспорт;
  • склады;
  • гастрономия.

Большинство иностранцев в Польше работают легально. Однако есть те, кто, как говорят в стране, работают "в черную". Люди соглашаются на такую работу из-за более высоких ставок или по незнанию.

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"Бывают случаи, когда иностранец уверен в законности своей работы, но при проверке или выезде из Польши выявляются нарушения. Это происходит в случае, когда он сталкивается с недобросовестными работодателями, которые не оформляют документы должным образом", – отмечает Каролина Шлешинская.

В этом случае, если его депортировали и запретили въезд в Польшу, можно добиться справедливости, подавая апелляцию. Часто люди сознательно идут на нелегальную работу, соблазнившись более высокой оплатой труда.

Как проверяют нелегалов в Польше

Иностранца проверяют еще на польско-украинской границе. Польские пограничники пробивают приглашение на работу в своей базе и смотрят такую информацию:

  • активно ли это приглашение;
  • выдано ли оно от существующей фирмы;
  • является ли сам иностранец нарушителем (у него может быть запрет на въезд в страну).

Поддельное приглашение на работу расценивается как правонарушение, информацию о котором передают в полицию. Работнику это может грозить тем, что его не пустят в следующий раз в Польшу или откажут в выдаче польской визы. На него могут завести и административное дело.

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Есть несколько вариантов, как могут найти нелегала. Это может быть во время контроля полицией, если иностранец нарушил закон. Например, в бытовых ситуациях – нарушил правила дорожного движения.

Но чаще всего пограничники или инспекторы труда приходят на предприятия, где работают иностранцы и проверяют их документы. Это могут быть профилактические проверки, по жалобам или в связи с подозрениями, что там могут быть нелегалы. В таком случае проверяют паспорт и приглашение на работу.

Если выявлено, что иностранец работает нелегально, то открывают административное дело против иностранца, а также работодателя. Нелегальному работнику это грозит депортацией, запретом въезда до 5 лет и штрафом минимум 1 тыс.злотых. Работодатель может заплатить штраф до 30 тыс.злотых.

Как ранее мы писали, один из самых больших страхов украинских заробитчан — быть обманутыми и остаться без заработанных средств. Также мы рассказывали, что украинцы все чаще присылают заявки на вакансии в Польше, где не требуется опыт работы.

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