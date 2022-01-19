Чорні списки українських заробітчан: кого можуть одразу депортувати з Польщі

Розповідаємо, які перевірки інспекції у Польщі є одними з пріоритетних

У Польщі ретельніше перевірятимуть нелегалів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нелегальна робота в Польщі вважається серйозним правопорушенням, тому покарання іноземця та його роботодавця – відповідні.

Про те, як перевіряють нелегалів і чим це загрожує, "Сьогодні" розповіла віце-президент агентства з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлешинська.

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Нелегалом у Польщі вважається такий іноземець:

якщо немає підстав для перебування в Польщі (візи або карти побуту – дозвіл на тимчасове проживання);

немає дозволу працювати;

якщо працює на іншій роботі, ніж зазначено у його запрошенні або на інших умовах (інша посада, адреса підприємства).

"Цьогоріч Національна інспекція праці Польщі (PIP) особливо уважно стежитиме за роботодавцями, які наймають іноземців. Перевірки на підприємствах, де працюють українці, білоруси та інші іноземці, є пріоритетними для інспекції", – каже Кароліна Шлешинська.

Де шукають нелегалів

Насамперед інспектори звернуть увагу на галузі, де найчастіше працевлаштовують нелегально, наприклад:

будівництво;

транспорт;

склади;

гастрономія.

Більшість іноземців у Польщі працюють легально. Проте є ті, хто, як кажуть у країні, працюють "у чорну". Люди погоджуються на таку роботу через вищі ставки або через незнання.

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"Бують випадки, коли іноземець упевнений у законності своєї роботи, але під час перевірки чи виїзду з Польщі виявляються порушення. Це відбувається у випадку, коли він стикається з несумлінними роботодавцями, які не оформлюють документи належним чином", – зазначає Кароліна Шлешинська.

У разі, якщо його депортували і заборонили в'їзд до Польщі, можна домогтися справедливості, подаючи апеляцію. Часто люди свідомо йдуть на нелегальну працю, спокусившись вищою оплатою праці.

Як перевіряють нелегалів у Польщі

Іноземця перевіряють ще на польсько-українському кордоні. Польські прикордонники пробивають запрошення на роботу у своїй базі та дивляться таку інформацію:

чи дійсне це запрошення;

чи видано воно від існуючої фірми;

чи є сам іноземець порушником (у нього може бути заборона в'їзду в країну).

Підроблене запрошення на роботу розцінюється як правопорушення, інформацію про яке передають до поліції. Працівнику це може загрожувати тим, що його не пустять наступного разу до Польщі або відмовить у видачі польської візи. На нього можуть порушити й адміністративну справу.

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Є кілька варіантів, як можуть знайти нелегала. Це може бути під час контролю поліцією, якщо іноземець порушив закон. Наприклад, у побутових ситуаціях – порушив правила дорожнього руху.

Але найчастіше прикордонники чи інспектори праці приходять на підприємства, де працюють іноземці та перевіряють їхні документи. Це можуть бути профілактичні перевірки, за скаргами або у зв'язку з підозрами, що там можуть бути нелегали. У такому разі перевіряють паспорт та запрошення на роботу.

Якщо виявлено, що іноземець працює нелегально, то порушують адміністративну справу проти іноземця, а також роботодавця. Нелегальному працівникові це загрожує депортацією, забороною в'їзду до 5 років та штрафом мінімум 1 тис. злотих. Роботодавець може сплатити штраф до 30 тис. злотих.

Як раніше ми писали, один із найбільших страхів українських заробітчан бути обдуреними і залишитися без зароблених коштів. Також ми розповідали, що українці все частіше надсилають заявки на вакансії у Польщі, де не потрібний досвід роботи.