В Украине подешевеют импортные ткани и пряжа

Украина снизила ставки пошлин на ввоз в страну некоторых товаров легкой промышленности, в частности тканей. Такое решение должно поддержать швейную индустрию и индустрию моды в Украине, так как у производств уменьшатся расходы на покупку материалов.

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Снижение предусматривает законопроект № 4410, который Верховная Рада Украины приняла во втором чтении. Если его подпишет президент, закон заработает с 1 июля 2021 года.

Документ устанавливает одинаковые льготные ставки ввозной пошлины на однородные товары легкой промышленности. В частности предусмотрены льготные ставки ввозной пошлины:

0% – на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити 50-53 группы УКТ ВЭД);

от 1 до 8% – на готовую продукцию (ткани, фетр и войлок, плетеные сетки, шпагат и канаты).

При этом по товарным подкатегориям, где полные ставки менее 10%, они будут повышены до этого уровня.

О пользе законопроекта для мира моды ранее говорил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"У нас много топовых дизайнеров, которых, к сожалению, ценят за рубежом больше, чем дома. Никто не анализирует высокую добавленную стоимость, цифры экспорта более 1,2 млрд долларов... Законопроект № 4410 уменьшит расходы на закупки сырья и материалов (ткань, фурнитура, кожа)", - отмечал министр.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, почему украинские бренды одежды проигрывают на внутреннем рынке:

Украина в целом идет по пути либерализации торговли. Например, с 2021 года введена нулевая пошлина на ввоз вина из ЕС. Мировые эксперты считают, что беспошлинная торговля способствует развитию экономику и мотивирует бизнес делать инвестиции.

А вот жесткие торговые ограничения, наоборот, приводят к проблемам, установили аналитики BCG и HSBC. В своем докладе для G20 они пришли к выводу, что увеличение пошлин и введение прочих ограничений может стоит миру 10 трлн долларов за пять лет.

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