Мировая экономика рискует потерять 10 трлн долларов

За следующие пять лет, к 2025 году, мировая экономика может может потерять 10 триллионов долларов. И это произойдет не из-за коронакризиса. Такие потери могут вызвать протекционистские меры в торговле, которые включают введение новых пошлин.

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К такому выводу пришли аналитики BCG и HSBC в отчете, подготовленном для лидеров G20, передает Интерфакс-Украина.

Специалисты сравнили два сценария взаимодействия между странами G20 в ближайшие годы. Исследование рассматривает только международную торговлю товарами и не рассматривает торговлю услугами.

Сценарий № 1 предусматривает высокую свободу торговли. При условии его реализации темпы роста внешнеторгового оборота и ВВП в 2022 году будут выше на 2,0-2,6 процентного пункта относительно базового уровня, а ВВП – на 1,8-2,3 п.п. в год.

Сценарий № 2 предполагает максимально возможные торговые ограничения, включая рост импортных пошлин в среднем по миру, продолжение торговой войны между США и Китаем и принятие лишь очень небольшого количества новых мер, направленных на упрощение процедур международной торговли. Рост объема внешнеторгового оборота в стоимостном выражении в рамках этого сценария прекращается. То же самое касается подъема ВВП.

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В 2021 году объем внешней торговли товарами увеличится в любом случае – на фоне восстановления глобальной экономики после пандемии.

В отчете предложены действия, которые будут способствовать оздоровлению мировой экономики в ближайшие пять лет и в дальнейшем:

усиление международных институтов, включая ВТО, чтобы они могли своевременно отвечать на новые вызовы, с которыми сталкиваются компании по всему миру;

переосмысление правил международной торговли для создания свода правил, который снижает влияние протекционизма, поддерживает открытые рынки и обеспечивает равные условия торговли во всем мире.

Ранее сообщалось, что коронавирус обваливает мировую торговлю. В результате, по расчетам ВТО, мировой уровень реального ВВП, по расчетам организации, может упасть в лучшем случае на 2,5%, в худшем – на 8,8%.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов.

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К слову, в украинском правительстве не исключают, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

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