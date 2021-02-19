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В Україні подешевшають імпортні тканини та пряжа

19 лютого, 13:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Рада знизила мита на деякі товари легкої промисловості

Україна знизила ставки мит на ввезення в країну деяких товарів легкої промисловості, зокрема тканин. Таке рішення має підтримати швейну індустрію та індустрію моди в Україні, бо виробництва зможуть зменшити витрати на покупку матеріалів.

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Зниження передбачає законопроєкт № 4410, який Верховна Рада України прийняла в другому читанні. Якщо його підпише президент, закон запрацює з 1 липня 2021 року.

Документ встановлює однакові пільгові ставки ввізного мита на однорідні товари легкої промисловості. Зокрема передбачені пільгові ставки ввізного мита:

  • 0% – на сировину, яке не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50-53 групи УКТ ЗЕД);
  • від 1 до 8% – на готову продукцію (тканини, фетр і повсть, плетені сітки, шпагат і канати).

При цьому за товарними підкатегоріями, де повні ставки менше 10%, вони будуть підвищені до цього рівня.

Про користь законопроекту для світу моди раніше говорив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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"У нас багато топових дизайнерів, яких, на жаль, цінують за кордоном більше, ніж удома. Ніхто не аналізує високу додану вартість, цифри експорту понад 1,2 млрд доларів ... Законопроект № 4410 зменшить витрати на закупівлі сировини і матеріалів (тканина, фурнітура, шкіра)", – зазначав міністр.

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Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" розповідали, чому українські бренди одягу програють на внутрішньому ринку:

Україна в цілому йде шляхом лібералізації торгівлі. Наприклад, з 2021 року запроваджено нульове мито на ввезення вина з ЄС. Світові експерти вважають, що безмитна торгівля сприяє розвитку економіку і мотивує бізнес робити інвестиції.

А ось жорсткі торгові обмеження, навпаки, призводять до проблем, встановили аналітики BCG і HSBC. У своїй доповіді для G20 вони прийшли до висновку, що збільшення мит і введення інших обмежень може вартувати світу 10 трлн доларів за п'ять років.

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Джерело: Сьогодні

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