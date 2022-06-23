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Ford отказался от одной из самых популярных моделей – в чем причина

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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23 июня, 12:56
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Ford Focus ранее пользовался огромным спросом — с 1998 года выпущено свыше 17 миллионов авто
Четвертое поколение Ford Focus станет последним
Четвертое поколение Ford Focus станет последним

Американский автопроизводитель Ford отказывается от выпуска Focus. Одну из самых популярных моделей в истории марки снимут с производства в 2025 году.

Об этом сказал в интервью Automotive News Europe руководитель европейского подразделения Ford Motor Стюарт Роули.

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По его словам, нынешнее, четвертое поколение Ford Focus станет последним, новая генерация этой модели не планируется. Focus решили снять с производства из-за резкого падения спроса в последние годы.

Традиционные хетчбэки С-класса сейчас теряют популярность, ведь покупатели все чаще выбирают кроссоверы.

Отмечается, что в 2014 году было продано свыше 870 тысяч Ford Focus, а в 2017 – 560 тысяч. Но в 2021 году на модель нашлось лишь 117,5 тыс. покупателей.

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Мировой автопром рушится из-за войны в Украине

Вторжение России в Украину серьезно навредило мировому автопрому. Аналитики считают, что из-за российской агрессии больше всего достанется европейскому автопрому, ущерб которого оценивается примерно в 1,7 млн автомобилей в 2022 году и примерно во столько же в 2023-м. Речь идет об автомобилях, которые недовыпустят предприятия.

Кроме того, европейские заводы концернов BMW и Volkswagen уже почувствовали нехватку автокомпонентов украинского производства, поэтому вынуждены были приостановить свою работу.

Читайте в нашем материале, какие авто могут купить украинцы за 1 тыс. долларов. Также мы писали, почему в Украине уже совсем скоро станет больше подержанных автомобилей.

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