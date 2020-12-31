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Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире

31 декабря, 14:17

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Транснациональное соглашение рассматривали одновременно в 21 юрисдикции

Антимонопольный комитет Украины завершил рассмотрение дела о концентрации в виде присоединения компании Peugeot S.A. (PSA) в компании FIAT Chrysler Automobiles N.V. (FCA).

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Про это сообщает пресс-служба АМКУ.

Эта концентрация является транснациональным соглашением, которое рассматривали одновременно в 21 юрисдикции: Европейском Союзе, США, Китае, Японии, Индии, Южной Корее, Южной Африке, Египте, Марокко, Израиле, Швейцарии, Бразилии, Чили, Мексике, Аргентине, России, Сербии, Тунисе, Македонии, Албании и Турции.

АМКУ оценил последствия концентрации на товарных рынках Украины, опросил участников рынка (конкурентов, дилеров и дистрибьюторов автомобилей) и экспертов отрасли, провел онлайн-встречу с представителями Еврокомиссии по унификации подходов к сегментированию рынка.

Комитет установил, что концентрация не приведет к монополизации и существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, кроме рынке оптовой торговли автомобилями в сегменте М (микровэны, компактвэны и минивэны). После определенных оговорок АМКУ дал разрешение на слияние Peugeot и FIAT.

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Группа PSA в Украине представлена автомобилями марок Peugeot, Citroën, DS, Opel, а группа FCA – FIAT, FIAT Professional, Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Jeep и Dodge.

После слияния компаний FIAT Chrysler и Peugeot концерн станет четвертым по величине автопроизводителем мира. В ТОП-3 вошли Toyota Group, Volkswagen Group и Renault Nissan.

Напомним, в мае-2019 возможность слияния обсуждали автоконцерны FIAT Chrysler и Renault.

Однако в июне-2019 FIAT Chrysler отказался от слияния с Renault, заявив, что неопределенность стала невыносимой.

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слияние Peugeot Citroen Peugeot PSA Fiat автоконцерн Fiat Chrysler

Источник: Сегодня

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