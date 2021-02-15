Долар застиг на місці, курс євро відкотився після зростання

На понеділок, 15 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
1 долар США – 27,84 грн;
1 євро – 33,68 грн;
10 російських рублів – 3,75 грн.
У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар практично не змінився в ціні після зростання курсу на сім копійок в попередній банківський день. А за підсумками тижня з 8 по 15 лютого гривня ослабла проти американської валюти на сім копійок.
Курс євро перейшов до падіння – на міжбанк повернулися продавці валюти. Офіційний курс в підсумку знизився на 13 копійок після зростання на 14 копійок на день раніше.
Вартість 10 російських рублів 15 лютого знизилася на три копійки.
Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.
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У п'ятницю, 12 лютого, долар на міжбанку подорожчав на 12 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,88/27,90 грн (купівля/продаж). Євровалюта зросла в ціні на три копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,72/33,74 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.
Прогнози курсу долара
У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.
А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:
- 2021 рік – 28,12 грн;
- 2022 рік – 27,96 грн;
- 2023-2025 роки – 28,10 грн.
Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс у 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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