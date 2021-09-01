Долар на міжбанку знову виріс в ціні

Аналітики вважають, що обсяг операцій на торгах в середу перебуватиме в межах 120-150 млн доларів

Долар і євро зросли в ціні / Фото: Сьогодні, REUTERS/Dado Ruvic

Долар після того, як за офіційним курсом подорожчав 1 вересня на міжбанку також трохи виріс в ціні – до 26,96-26,98.

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Як вважають аналітики Minfin, на торгах по долару попит перевищує пропозицію і котирування реагують на це зростанням.

Очікується, що обсяг операцій на торгах в середу буде перебувати в межах 120-150 млн доларів при укладенні до 380-510 угод.

Як змінювався курс долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: