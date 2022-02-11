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У клієнтів "Нафтогазу" проблеми з електронними платіжками – що робити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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11 лютого, 14:10
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Українці поскаржилися, що мають проблеми зі скачуванням платіжок через особистий кабінет клієнта "Нафтогазу"
Як завантажити платіжку з особистого кабінету
Як завантажити платіжку з особистого кабінету / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українець поскаржився на проблеми із особистим кабінетом на сайті "Нафтогазу", де він не може скачати платіжку.

Про це користувач на писав відгук у Facebook під постом "Нафтогазу".

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"Сьогодні півдня намагаюсь скачати платіжку з особистого кабінету, видає помилку", – написав клієнт газотранспортної компанії.

За його словами, це вдалося зробити лише через чат-бот у мессенджері.

Що робити у такому випадку?

Представники "Нафтогазу" відреагували на скаргу і розповіли, що робити в таких випадках.

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Отже, якщо у вас проблеми із завантаження платіжки, спробуйте очистити кеш та так звані файли cookie у вашому браузері.

Після цього перезавантажте його та знову зайдіть у особистий кабінет і спробуйте завантажити потрібний документ.

Як заощадити на комуналці?

Раніше ми розповідали, що найкраще економити на комунальних послугах дозволяє правильне утеплення помешкання, яке зберігає все тепло всередині.

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Однак, це потребує неабияких витрат і тому є більш демократичний варіант – встановити персональний тепловий пункт з погодним регулюванням.

Він має окупитись за два роки і допоможе зекономити на платіжках до 40%.

"Сьогодні" також писали, що в Україні по-новому рахуватимуть вартість газу і розповідали, якими будуть тарифи у лютому.

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