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Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон

12 березня, 17:04

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Відповідальність за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху буде посилено

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" № 1231-IX, який Верховна Рада ухвалила 16 лютого.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Закон посилює відповідальність за порушення Правил дорожнього руху. Зокрема, збільшено штрафи за:

  • порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами;
  • порушення обмежень швидкості руху;
  • проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху;
  • залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;
  • керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.

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Також посилюється адмінвідповідальність за порушення ПДР пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

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Крім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

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Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон

Також документ дає змогу поліцейським використовувати засоби відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення.

Закон передбачає можливість зупинки транспортного засобу поліцейським для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше писалося, що в Україні підвищили штрафи на дорогах. Сайт "Сьогодні" розповів, скільки заплатимо за порушення ПДР і чи допоможе це. Більше дивіться в сюжеті:

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Джерело: Сьогодні

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