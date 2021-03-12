Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" № 1231-IX, який Верховна Рада ухвалила 16 лютого.
Про це повідомляє пресслужба глави української держави.
Закон посилює відповідальність за порушення Правил дорожнього руху. Зокрема, збільшено штрафи за:
- порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами;
- порушення обмежень швидкості руху;
- проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху;
- залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;
- керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.
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Також посилюється адмінвідповідальність за порушення ПДР пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.
Крім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.
Також документ дає змогу поліцейським використовувати засоби відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення.
Закон передбачає можливість зупинки транспортного засобу поліцейським для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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