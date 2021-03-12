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Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал закон

12 марта, 17:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения будет ужесточена

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 1231-IX, который Верховная Рада приняла 16 февраля.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Закон усиливает ответственность за нарушение Правил дорожного движения. В частности, увеличены штрафы за:

  • нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами;
  • нарушение ограничений скорости движения;
  • проезд на запрещающий сигнал регулировки дорожного движения;
  • оставление места дорожно-транспортного происшествия;
  • управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.

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Также усиливается админответственность за нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных.

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Кроме того, ужесточена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал закон

Также документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении.

Закон предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее писалось, что в Украине повысили штрафы на дорогах. Сайт "Сегодня" рассказал, сколько заплатим за нарушение ПДД и поможет ли это. Больше смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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