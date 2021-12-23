Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Зекономити реально. Поради українцям, як не витрачати багато на Новий рік

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
23 грудня, 13:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Немаленьку частину з бюджету українців забирають новорічні прикраси та ялинки
Левову частку забирають з бюджету українців новорічні прикраси та ялинки
Левову частку забирають з бюджету українців новорічні прикраси та ялинки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зазвичай попит на новорічні ялинки збільшуються ближче до свята. Тому ті, хто хотів суттєво зекономити, купували їх ще в жовтні, коли середній чек був лише 270 грн, зараз же він становить 1200 грн, незабаром буде і більше.

Про це повідомляють "Сьогодні" експерти гіперпростору безкоштовних оголошень IZI.ua.

Реклама

Вони говорять, щоб заощадити, українці часто купують з рук.

Загалом, за дослідженнями експертів, попит на штучні ялини та сосни зріс на 16% порівняно з минулим роком, а середня вартість збільшилася на 50% — 650 грн за замовлення.

Пік покупок стартує з середини листопада і триває до кінця грудня. Якщо в жовтні цього року середній чек в категорії склав 270 грн, то в листопаді сума збільшилася до 700 грн, а в грудні ще до 1200 грн.

Реклама

"Купуючи ялинку або гірлянди на вторинному ринку можна заощадити до 30% від вартості нової. До того ж, після новорічних свят не доведеться думати як її утилізувати. Досить розібрати і скласти символ свята до наступного року. Для багатьох це ще один аргумент при виборі між живою і штучною ялинкою," — розповідає керівник маркетингу IZI.ua Богдан Бородін.

Українці більше стали замовляти також подарунки та сувеніри (кількість замовлень зросла на 20%). Серед новорічного декору популярні гірлянди, Діди Морози часів СРСР, а також вантажні ялинкові іграшки. В середньому, одна іграшка обійдеться в 350 грн, що на 16% більше, ніж минулого року.

На що ще витрачають українці до Нового року?

За даними найбільшого маркетплейсу країни Prom.ua, попит на святкове освітлення зріс на 76% в порівнянні з груднем 2020-го, на декор – на 47%, а на іграшки – на 35%.

Українці витрачають на:

Реклама
  • гірлянди і світлодіодні стрічки — в середньому 510 грн;
  • декор, в лідерах — штучні ялинки. На них витрачають 1320 грн, що на 19% більше, ніж торік;
  • новорічні іграшки. Середній чек — 450 грн. Це на 22% більше, ніж у грудні 2020 року;
  • дитячі товари. Попит на них зріс на 45%. На подарунки дітям вибирають зараз мʼяку іграшку Лалафанфан, скетч-маркери, магнітні конструктори, санки і набори для малювання. Середній чек — 640 грн;
  • новорічні костюми. Найпопулярніші — зайчик та Дід Мороз. Витрачають на них в середньому 520 грн

На подарунки жінкам витрачають приблизно від 320 грн до 670 грн. Купують зазвичай плаття, піжами, дзеркала з підсвіткою, фени та плойки для волосся, а також косметику і парфумерію.

Чоловікам же дарують техніку, вибирають безпровідні навушники, смарт-годинники і портативні колонки. Витрачають в середньому 820 грн.

Раніше ми розбиралися, чому для економіки новорічні витрати стають "мертвим вантажем".

А також писали, на що українці тратять найбільше.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ринок праці
Гід з пошуку роботи: швидко та ефективно
Отримати картки з порадами
МАЙБУТНЄ ПОРЯД
Як нові технології змінюють теплову енергетику
Поїхали!
Новорічні лайфхаки
Обирай "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.3691

Євро (€)

30.81

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,14
19,23
30,59
29,98
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти