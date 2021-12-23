Зекономити реально. Поради українцям, як не витрачати багато на Новий рік

Немаленьку частину з бюджету українців забирають новорічні прикраси та ялинки

Левову частку забирають з бюджету українців новорічні прикраси та ялинки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зазвичай попит на новорічні ялинки збільшуються ближче до свята. Тому ті, хто хотів суттєво зекономити, купували їх ще в жовтні, коли середній чек був лише 270 грн, зараз же він становить 1200 грн, незабаром буде і більше.

Про це повідомляють "Сьогодні" експерти гіперпростору безкоштовних оголошень IZI.ua.

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Вони говорять, щоб заощадити, українці часто купують з рук.

Загалом, за дослідженнями експертів, попит на штучні ялини та сосни зріс на 16% порівняно з минулим роком, а середня вартість збільшилася на 50% — 650 грн за замовлення.

Пік покупок стартує з середини листопада і триває до кінця грудня. Якщо в жовтні цього року середній чек в категорії склав 270 грн, то в листопаді сума збільшилася до 700 грн, а в грудні ще до 1200 грн.

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"Купуючи ялинку або гірлянди на вторинному ринку можна заощадити до 30% від вартості нової. До того ж, після новорічних свят не доведеться думати як її утилізувати. Досить розібрати і скласти символ свята до наступного року. Для багатьох це ще один аргумент при виборі між живою і штучною ялинкою," — розповідає керівник маркетингу IZI.ua Богдан Бородін.

Українці більше стали замовляти також подарунки та сувеніри (кількість замовлень зросла на 20%). Серед новорічного декору популярні гірлянди, Діди Морози часів СРСР, а також вантажні ялинкові іграшки. В середньому, одна іграшка обійдеться в 350 грн, що на 16% більше, ніж минулого року.

На що ще витрачають українці до Нового року?

За даними найбільшого маркетплейсу країни Prom.ua, попит на святкове освітлення зріс на 76% в порівнянні з груднем 2020-го, на декор – на 47%, а на іграшки – на 35%.

Українці витрачають на:

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гірлянди і світлодіодні стрічки — в середньому 510 грн ;

; декор, в лідерах — штучні ялинки. На них витрачають 1320 грн , що на 19% більше, ніж торік;

, що на 19% більше, ніж торік; новорічні іграшки. Середній чек — 450 грн . Це на 22% більше, ніж у грудні 2020 року;

. Це на 22% більше, ніж у грудні 2020 року; дитячі товари. Попит на них зріс на 45%. На подарунки дітям вибирають зараз мʼяку іграшку Лалафанфан, скетч-маркери, магнітні конструктори, санки і набори для малювання. Середній чек — 640 грн ;

; новорічні костюми. Найпопулярніші — зайчик та Дід Мороз. Витрачають на них в середньому 520 грн

На подарунки жінкам витрачають приблизно від 320 грн до 670 грн. Купують зазвичай плаття, піжами, дзеркала з підсвіткою, фени та плойки для волосся, а також косметику і парфумерію.

Чоловікам же дарують техніку, вибирають безпровідні навушники, смарт-годинники і портативні колонки. Витрачають в середньому 820 грн.

Раніше ми розбиралися, чому для економіки новорічні витрати стають "мертвим вантажем".

А також писали, на що українці тратять найбільше.