Краща допомога – не втручатися: власники ФОП висловилися про держпідтримку під час пандемії

Власники малого бізнесу відповіли на питання про те, як пандемія вплинула на їх заробіток і якої підтримки вони чекають від держави

Власники ФОПів розповіли, якої допомоги очікують від держави / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже третині українських ФОПів (28%) ще не вдалося відновити докарантинний рівень доходів.

Про це свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації серед представників малого бізнесу, яке проводилось з 18 серпня до 20 вересня 2021 року.

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Натомість частково або повністю відновити рівень доходу вдалося 48% малих підприємців, а 7% заявляють, що навіть збільшили свої статки.

Не вплинули декілька локдаунів лише на 17% респондентів.

Готові до нового локдауну?

Однак на питання: "чи готовий малий бізнес до чергового локдауну восени?" ствердно відповіли лише 34% опитаних.

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Ще 41% підприємців не готовий до нового посилення обмежень, а 25% не визначились із відповіддю.

Картки чи банкноти

Опитування показало, що малий бізнес все менше має справи із готівкою і цілих 66% ФОПів більше половини грошових надходжень отримують безготівково.

Ще 30% респондентів впевнені, що кількість безготівкових розрахунків зросла саме внаслідок запровадження карантину.

Допомога від держави

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Майже половина опитаних власників малого бізнесу (48%) вважають, що найкращою підтримкою від держави буде невтручання в ці справи, а інші 18% кажуть, що їм може допомогти зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.

Ще 10% очікують прискореної діджиталізації послуг і сервісів та контроль за тим, аби вони реально працювали.

У державній програмі "Допомога працівникам і ФОП" більшість респондентів (52%) участі не брали, оскільки не вважають 8 тис. грн реальною допомогою.

21% повідомили, що брали участь та отримали обіцяну допомогу, а 15% не отримали, попри те, що участь взяли.

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