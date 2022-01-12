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Торкнулося майже кожного. Що змінилося для українців у січні

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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12 січня, 17:17
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Розповідаємо про головні зміни для українців у перший місяць року
Економічні зміни у січні
Економічні зміни у січні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З першим місяцем року в Україну прийшла низка змін, які так чи інакше позначились на житті багатьох українців.

Підвищення пенсій

З 1 січня перерахували пенсії для деяких українців. Виплати змінились для ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

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Як змінились мінімальні виплати:

  • людям із І групою інвалідності підвищили до 6000 грн;
  • з ІІ групою інвалідності – до 4800 грн;
  • з ІІІ групою інвалідності – до 3700 грн.

Також у січні підвищили пенсії 9% жінок, які народилися до 1962 року.

Протягом 2022 року в Україні очікується 12 підвищення виплат пенсіонерам. Середньорічний розмір пенсії становитиме 4533 грн.

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Нові тарифи на доставку газу та воду

З 1 січня 2022 року в Україні змінилися тарифи на доставку газу. Високі тарифи на послуги із розподілу газу встановили на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць для споживачів:

  • ПрАТ "Гадячгаз".
  • АТ "Закарппатгаз".
  • ПАТ "Лубнигаз".
  • АТ "Миколаївгаз".
  • АТ "Тисменицягаз".
  • АТ "Харківгаз".
  • АТ "Чернівцігаз".

Розмір абонплати залежить від двох показників: усередненого споживання газу та тарифу. Постачальник весь обсяг споживання газу поділяє на 12 місяців, а отриману цифру множить на тариф облгазу.

Також для деяких українців збільшилися тарифи на воду. Вартість змінилася на 45 водоканалів, та найбільші тарифи для побутових споживачів встановлені для клієнтів:

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  • КП "Облводоканал" (Запоріжжя) – 54,63 грн. (без ПДВ) за 1 кубометр;
  • КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн. за 1 кубометр;
  • КП "Бердянськводоканал" – 47,56 грн;

У столиці тарифи на воду зросли у середньому на 20% і тепер становитимуть близько 30,38 грн за 1 кубометр із ПДВ.

Нові правила для ФОП

З 1 січня в Україні запровадили обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб підприємців, однак торкнулося це не всіх.

Кого торкнулися нововведення: підприємців, які перебувають у першій групі спрощеної системи оподаткування й у своїй здійснюють операції, які стосуються розрахунковим.

Які будуть покарання, якщо до 1 січня касові апарати не були встановлені:

  • Вперше ФОП доведеться заплатити штраф у розмірі 100% від проданої продукції.
  • Вдруге сплата штрафу становитиме 150% вартості проданої з порушенням продукції.

Також читайте, що ще чекає українців у 2022 році:

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