Коснулось почти каждого. Что изменилось для украинцев в январе

С первым месяцем года в Украину пришли ряд изменений, которые так или иначе сказались на жизни многих украинцев.
Повышение пенсий
С 1 января пересчитали пенсии для некоторых украинцев. Выплаты изменились для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Как изменились минимальные выплаты:
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- людям с I группой инвалидности повысили до 6000 грн;
- со II группой инвалидности – до 4800 грн;
- с III группой инвалидности – до 3700 грн.
Также в январе повысили пенсии 9% женщин, которые родились до 1962 года.
В течение 2022 года в Украине ожидается 12 повышений выплат пенсионерам. Среднегодовой размер пенсии составит 4533 грн.
Новые тарифы на доставку газа и воду
С 1 января 2022 года в Украине изменились тарифы на доставку газа. Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей:
- ЧАО "Гадячгаз".
- АО "Закарппатгаз".
- ПАО "Лубныгаз".
- АО "Николаевгаз".
- АО "Тисменицагаз".
- АО "Харьковгаз".
- АО "Черновцыгаз".
Размер абонплаты зависит всего от двух показателей: усредненного потребления газа и тарифа. Поставщик весь объем потребления газа делит на 12 месяцев, а полученную цифру умножает на тариф облгаза.
Также для некоторых украинцев увеличились тарифы на воду. Стоимость изменилась для 45 водоканалов, и самые большие тарифы для бытовых потребителей установлены для клиентов:
- КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;
- КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;
- КП "Бердянскводоканал" – 47,56 грн;
В столице тарифы на воду выросли в среднем на 20% и составят около 30,38 грн за 1 кубометр с НДС.
Новые правила для ФЛП
С 1 января в Украине ввели обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц предпринимателей, однако коснулось оно не всех.
Кого коснулось нововведение: предпринимателей, которые не находятся на первой группе упрощенной системы налогообложения и при этом осуществляют операции, относящиеся к расчетным.
Какие будут наказания, если до 1 января кассовые аппараты не были установлены:
- Первый раз ФЛП придется заплатить штраф в размере 100% от проданной продукции.
- Второй раз уплата штрафа составит 150% от стоимости проданной с нарушением продукции.
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