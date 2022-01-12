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Коснулось почти каждого. Что изменилось для украинцев в январе

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12 января, 17:17
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Рассказываем о главных изменениях для украинцев в первый месяц года
Экономические изменения в январе
Экономические изменения в январе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С первым месяцем года в Украину пришли ряд изменений, которые так или иначе сказались на жизни многих украинцев.

Повышение пенсий

С 1 января пересчитали пенсии для некоторых украинцев. Выплаты изменились для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

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Как изменились минимальные выплаты:

  • людям с I группой инвалидности повысили до 6000 грн;
  • со II группой инвалидности – до 4800 грн;
  • с III группой инвалидности – до 3700 грн.

Также в январе повысили пенсии 9% женщин, которые родились до 1962 года.

В течение 2022 года в Украине ожидается 12 повышений выплат пенсионерам. Среднегодовой размер пенсии составит 4533 грн.

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Новые тарифы на доставку газа и воду

С 1 января 2022 года в Украине изменились тарифы на доставку газа. Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей:

  • ЧАО "Гадячгаз".
  • АО "Закарппатгаз".
  • ПАО "Лубныгаз".
  • АО "Николаевгаз".
  • АО "Тисменицагаз".
  • АО "Харьковгаз".
  • АО "Черновцыгаз".

Размер абонплаты зависит всего от двух показателей: усредненного потребления газа и тарифа. Поставщик весь объем потребления газа делит на 12 месяцев, а полученную цифру умножает на тариф облгаза.

Также для некоторых украинцев увеличились тарифы на воду. Стоимость изменилась для 45 водоканалов, и самые большие тарифы для бытовых потребителей установлены для клиентов:

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  • КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;
  • КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;
  • КП "Бердянскводоканал" – 47,56 грн;

В столице тарифы на воду выросли в среднем на 20% и составят около 30,38 грн за 1 кубометр с НДС.

Новые правила для ФЛП

С 1 января в Украине ввели обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц предпринимателей, однако коснулось оно не всех.

Кого коснулось нововведение: предпринимателей, которые не находятся на первой группе упрощенной системы налогообложения и при этом осуществляют операции, относящиеся к расчетным.

Какие будут наказания, если до 1 января кассовые аппараты не были установлены:

  • Первый раз ФЛП придется заплатить штраф в размере 100% от проданной продукции.
  • Второй раз уплата штрафа составит 150% от стоимости проданной с нарушением продукции.

Также читайте, что еще ждет украинцев в 2022 году:

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