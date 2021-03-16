Хайп заради грошей: скільки заробляють малолітні інстаблогери

Для блогерів зі 100 тис. підписників і більше в Instagram чи інших мережах існує спеціальний прайс

Гучна історія з "коханням" восьмирічної моделі Мілани та 13-річного блогера Паші Пая може мати досить банальне пояснення – бажання заробити.

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Хоча батьки підлітків і наполягали в поліції, що у їхніх дітей любов, сайт "Сьогодні" вважає, що все це затівалося заради грошей. І ще, може, заради творчості та самовираження. Адже власники сторінок з великою кількістю підписників в Instagram можуть заробляти на рекламі. А реклама на сторінці Мілани є.

Наприклад, перебуваючи в столиці Росії, Мілана виклала фото з валізою і ненав'язливо згадала московський магазин з їхнього продажу. Але навряд чи дитячий омбудсмен Микола Кулеба мав на увазі саме цей магазин, коли казав, що за постом стоїть російський бізнес.

Агентство Epicstars називає нам прайс для інстаблогерів з більш, аніж 100 тис. підписників. За один пост можна заробити 15-25 тис. грн. Також, за даними агентства, рекламним буває в середньому кожен 20-й пост або сюжет в сторіз.

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А психолог-консультант Володимир Козицький каже:

"Для дітей це, радше, не любов, а гра. Батьки на цьому заробляють. З моральної точки зору це неправильно, навіть жахливо. Але в сучасному світі всі акценти зміщуються. У тому числі завдяки соцмережам. Батьки мають усвідомлювати, на що йдуть. Діти, які здобули відомість і популярність, можуть в дорослому віці зіткнутися з психологічними проблемами. Але це ймовірність – так буває не завжди".

Нагадаємо, матір дівчинки викликали на допит в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 КК України – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Діти не живуть разом – перший коментар мами 8-річної Мілани, що грала в кохання в Instagram".

Відео: Сьогодні

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