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Ціни на нафту підскочили до рекорду з березня

12 травня, 15:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Зупинка найбільшого трубопроводу в США вже побічно вплинула на глобальний ринок чорного золота

Світові ціни на нафту піднялися вище 69 доларів за барель марки Brent. Це максимум з середини березня. Причиною подорожчання нафти стали очікування ринку, що зупинка трубопроводу в США призведе до зниження виробництва в цій країні. Брак пального вже відчувається в східних штатах США, в той час як нафтопереробні компанії Мексиканської затоки змушені скорочувати виробництво – у них просто немає мають можливості відправити покупцям достатній обсяг продукції.

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Як свідчать дані Investing, вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:50 за київським часом склала 69,42 долара за барель. Це на 0,87 долара (1,27%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна червневих ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 66,19 долара за барель, на 0,91 долара (1,39%) вище рівня на закриття попередньої сесії.

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Аналітики, опитані S&P Global Platts, очікують, що дані Міненерго США покажуть падіння нафтових запасів на 4,1 млн барелів, пише Інтерфакс.

Colonial Pipeline розраховує відновити основну частину операцій до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, трубопровід в США зупинився 7 квітня в результаті хакерської атаки. Це наймасштабніше напад на нафтову інфраструктуру після того, як дрони в 2019 році атакували нафтопереробний завод в Саудівській Аравії.

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