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Співробітник "Нової пошти" раптово дістав секундомір – що образило клієнтку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 січня, 12:20
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Клієнтка "Нової пошти" розповіла, як її покупниця відмовилася від посилки через поведінку співробітника відділення
Чому клієнтці не дали поміряти шубу на "Новій пошті"
Чому клієнтці не дали поміряти шубу на "Новій пошті" / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

У відділенні "Нової пошти" клієнтці не дозволили приміряти куртку, яку вона замовляла з післяплатою. Крім цього, співробітник дозволив їй поверхневий огляд не більше 5 хвилин та дістав секундомір.

Про це у Facebook написала жінка, яка і продала клієнтці куртку, відправивши до відділення "Нової пошти".

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За її словами, клієнтка зателефонувала їй мало не в сльозах, бо приміряти куртку їй не дозволили.

"Я, звичайно, розумію, що огляд не може тривати вічно, але виріб, за словами одержувача, просто видерли з рук через 3 хвилини. Черги на відділенні не було, що на той час були на відділенні 2 менеджери і вона, більше відвідувачів не було", – пише жінка.

У відгуку йдеться, що клієнтка не забрала куртку та відмовилася від посилки, оскільки навіть не змогла її приміряти.

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Українка пише, що через таку поведінку співробітника "Нової пошти" їм довелося вибачатися та пропонувати знижку клієнту, який залишився незадоволеним.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Співробітники "Нової пошти" відреагували на скаргу та пообіцяли клієнтці розібратися у ситуації і пізніше повернутися з відповіддю.

"Сьогодні" також зробили запит у прес-службу, проте поки що не отримали додаткової інформації.

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Спільна послуга "Нової пошти" та "Нафтогазу"

У листопаді 2021 року газопостачальна компанія "Нафтогаз" та "Нова пошта" запустили спільну послугу у відділеннях.

Тепер, прямо у відділенні можна приєднатися до "Нафтогазу", як до постачальника газу та укласти договір.

Для цього необхідно зібрати пакет документів, куди входить:

  • паспорт;
  • ІПН;
  • документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників;

Також потрібно записати свій EIC-код та попросити співробітників відділення про допомогу.

"Сьогодні" також писали, як змінилися тарифи "Нової пошти" з 1 січня і розповідали, чи можуть вам відмовити у відправленні через напис на коробці.

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