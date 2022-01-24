Співробітник "Нової пошти" раптово дістав секундомір – що образило клієнтку

Клієнтка "Нової пошти" розповіла, як її покупниця відмовилася від посилки через поведінку співробітника відділення

Чому клієнтці не дали поміряти шубу на "Новій пошті" / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

У відділенні "Нової пошти" клієнтці не дозволили приміряти куртку, яку вона замовляла з післяплатою. Крім цього, співробітник дозволив їй поверхневий огляд не більше 5 хвилин та дістав секундомір.

Про це у Facebook написала жінка, яка і продала клієнтці куртку, відправивши до відділення "Нової пошти".

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За її словами, клієнтка зателефонувала їй мало не в сльозах, бо приміряти куртку їй не дозволили.

"Я, звичайно, розумію, що огляд не може тривати вічно, але виріб, за словами одержувача, просто видерли з рук через 3 хвилини. Черги на відділенні не було, що на той час були на відділенні 2 менеджери і вона, більше відвідувачів не було", – пише жінка.

У відгуку йдеться, що клієнтка не забрала куртку та відмовилася від посилки, оскільки навіть не змогла її приміряти.

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Українка пише, що через таку поведінку співробітника "Нової пошти" їм довелося вибачатися та пропонувати знижку клієнту, який залишився незадоволеним.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Співробітники "Нової пошти" відреагували на скаргу та пообіцяли клієнтці розібратися у ситуації і пізніше повернутися з відповіддю.

"Сьогодні" також зробили запит у прес-службу, проте поки що не отримали додаткової інформації.

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Спільна послуга "Нової пошти" та "Нафтогазу"

У листопаді 2021 року газопостачальна компанія "Нафтогаз" та "Нова пошта" запустили спільну послугу у відділеннях.

Тепер, прямо у відділенні можна приєднатися до "Нафтогазу", як до постачальника газу та укласти договір.

Для цього необхідно зібрати пакет документів, куди входить:

паспорт;

ІПН;

документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників;

Також потрібно записати свій EIC-код та попросити співробітників відділення про допомогу.

"Сьогодні" також писали, як змінилися тарифи "Нової пошти" з 1 січня і розповідали, чи можуть вам відмовити у відправленні через напис на коробці.