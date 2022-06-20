20 тис. на місяць і більше: де заробити такі гроші без досвіду

Розповідаємо про 5 вакансій у червні, де роботодавці пропонують людям без досвіду зарплату у розмірі 20 тис. грн

На яких посадах можна заробити понад 20 тис. грн / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Кількість вакансій в Україні дуже мала порівняно із ситуацією до початку повномасштабної війни з РФ. Але все ж є пропозиції для людей без досвіду із зарплатою вище середнього.

"Сьогодні" переглянули актуальні пропозиції на порталі з пошуку роботи Work.ua та розповідають про 5 вакансій, де пропонують зарплату 20 тис. грн та більше.

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Досвід не потрібен

Одна з таких можливостей – робота рієлтором. До обов'язків входить підбір об'єктів нерухомості в базі даних, проведення переговорів з клієнтами та організація переглядів. Компанія може взяти людину, яка раніше не працювала в цій сфері, та обіцяє зарплату від 20 тис. грн до 75 тис. грн.

Також варіантом є робота водієм таксі. Працювати можна тиждень через тиждень. Заправка відбувається за рахунок водія, однак обслуговування авто повністю бере на себе компанія. Обов'язково потрібно мати водійське посвідчення категорії "В". Загалом зарплата в місяць складає від 27 тис. грн до 40 тис. грн.

Від 25 тис. грн в середньому можуть отримувати і менеджери по роботі з клієнтами. Одна з компаній за таку зарплату пропонує працювати в кол-центрі, де потрібно надавати консультації іноземним клієнтам та вести електронні звіти за результатами своєї роботи. Однак саме в цьому випадку обов'язковим є знання польської мови.

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Є вакансія керівника транспортного відділу із привабливою зарплатою. Людина повинна реєструвати та сертифікувати авто, управляти автопарком підприємства, закупляти запчастини тощо. Для такої посади потрібно знати англійську та мати водійське посвідчення категорії "В". А зарплату пропонують на рівні 30 тис. грн.

Трохи менше, а саме 22 тис. грн на місяць, можна заробити, працюючи викладачем акторської майстерності. Потрібно записувати відео на YouTube канал для підлітків від 16 до 20 років. Як зазначають у компанії, досвід не важливий, головне – емоційність та вміння передати настрій іншому акторові.

Відпустки для українців закінчились

Як раніше нам розповіли аналітики кадрового порталу grc.ua, у 2022 році планує відпустку рекордно низька кількість працівників. Експерти провели опитування в соцмережах, і воно показало такі результати:

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47% опитаних вважає, що під час війни відпочинок та радощі взагалі недоречні;

23% респондентів зазначили, що втратили роботу через війну, а тому ані можливості, ані бажання відпочивати немає;

6% працівників перебувають у вимушеній неоплачуваній відпустці;

9% опитаних шукають прихистку від війни за кордоном, їм теж зараз не до відпочинку.

Читайте також розповідь дівчини, яка кілька років працює офіціанткою, про те, що насправді приховує така робота, чому в офіціантів немає відпочинку і які конфлікти бувають.

А от про те, де шукати роботу під час війни, читайте у нашому спецпроєкті за посиланням.