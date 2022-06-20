Відпустки для українців закінчились: скільки людей зможе піти на відпочинок цьогоріч

Розповідаємо, скільки людей цього року планують взяти відпустку на роботі, і що передбачено законом під час воєнного стану

Скільки українців зможуть піти у відпустку під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні дещо змінилися умови трудових відносин. Дуже багато працівників змушені були піти у неоплачувану відпустку, хтось може працювати по 12 годин на день, а дехто взагалі залишився без роботи. Зазвичай влітку починається гарячий сезон відпусток, однак під час повномасштабної війни з РФ плани в людей зовсім інші.

Аналітики кадрового порталу grc.ua провели опитування і розповіли "Сьогодні", скільки працівників планують у 2022 році брати відпустки.

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Чи можна брати відпочинок під час війни

Під час дії воєнного стану у відпустку йти можна. Але деяким працівникам можуть відмовити. Таке може статися у випадку, коли людина задіяна у роботах на об'єктах критичної інфраструктури. Водночас це правило не стосується відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною.

У Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-ІХ ідеться, що на час воєнного стану щорічна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні. Якщо умовами трудового договору була передбачена більша кількість днів відпустки, то дія цих положень під час воєнного стану може бути припинена.

Відпустку без обмеження у часі можуть надавати без збереження зарплати на прохання працівника. Але роботодавець не має права просити людину йти у таку відпустку.

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А якщо через воєнні дії підприємство не може функціонувати, то роботодавець повинен оформлювати простій. І в такому випадку якщо він змусить працівників іти у відпустку без збереження заробітної плати, це вважатиметься порушенням трудових прав працівників.

Скільки людей планує піти у відпустку

Згідно з опитуванням grc.ua у соцмережах, у 2022 році планує відпустку рекордно низька кількість працівників. Загалом, за словами аналітиків, сфера туризму знову відчула найбільший удар і зараз там найменша кількість вакансій і кількість компаній, що надають свої послуги.

"Як показало опитування порталу, гарячі події в країні впливають і на можливість планувати відпочинок, і на бажання відпочивати. Відпустку цього літа планує рекордно низька кількість українських працівників – лише 11% опитаних. З них лише 1% має намір поїхати на відпочинок за кордон", – йдеться у повідомленні.

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Серед тих, хто хоче за кордон, обирають переважно Туреччину і Єгипет. Але більшість тих, хто хоче на відпочинок, надають перевагу внутрішньому туризму. Зазвичай люди хочуть поїхати в українські гори чи інші регіони країни.

А от решта взагалі не планують чи не можуть відпочивати. Опитування показало такі результати:

47% опитаних вважає, що під час війни відпочинок та радощі взагалі не доречні;

23% респондентів зазначили, що втратили роботу через війну, а тому ані можливості, ані бажання відпочивати немає;

6% працівників перебувають у вимушеній неоплачуваній відпустці;

9% опитаних шукають прихистку від війни за кордоном, їм теж зараз не до відпочинку.

Що можна робити з трудовою книжкою під час війни

Як ми розповідали раніше, під час дії воєнного стану трудові книжки можна отримати на руки за спеціальною заявою. Раніше це було можливо лише після звільнення.

Водночас якщо підприємство перебуває в районі активних бойових дій, перелік яких затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, роботодавець може сам прийняти рішення і віддати трудові книжки працівникам.

Зробити це також треба під підпис, і так компанія зможе зберегти свої документи в умовах війни.

Якщо трудову книжку працівнику таки видали, то працедавець знімає з себе відповідальність за її збереження.

"Сьогодні" також пояснювали, чому офіційне працевлаштування вигідніше і чим це допоможе під час воєнного стану, та хто такі таємні покупці, скільки і з якими умовами вони заробляють.