1000 грн в день: як українцям заробити, не виходячи з дому

Розповідаємо про те, де українці можуть знайти легальний заробіток онлайн

Українці можуть заробляти онлайн / Фото: Getty Images, Unsplash, Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного стану чимало українців втратили роботу і, відповідно, джерело доходу. На ринку праці є пропозиції, але вони не завжди відповідають можливостям чи очікуванням кандидата.

Редакція "Сьогодні" розбиралася, як українці можуть швидко та легально заробити, навіть не виходячи з дому.

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Фриланс

Очевидно, що одним з найпривабливіших видів роботи є фриланс – не потрібно ходити в офіс й можна шукати нові та цікаві проєкти. Звичайно, така робота потребує посидючості та витримки, адже часу гаяти не варто, а проєкти рано чи пізно закінчуються.

В Україні доступно кілька сервісів, які допомагають фрилансерам знайти роботу, а замовникам – виконавця. Є як довгострокові, так і короткострокові проєкти. Понад тисячу гривень за день можна заробити:

тим, хто вміє вести інтернет-магазини;

перекладачам з або на іноземні мови;

SMM-менеджерам;

репетиторам;

авторам рекламних текстів тощо.

Копірайтинг

Популярністю користуються й послуги копірайтерів у різних сферах. Це може бути як один проєкт на фриланс, так і довгостроковий контракт. Досить часто копірайтерів наймають компанії, які виготовляють і у такий спосіб хочуть прорекламувати власну продукцію.

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Зазвичай замовлення є на кількість символів або слів, текст має бути грамотним та якісно написаним. У середньому, платять 60 грн за матеріал на 1000 символів.

Краудсорсингові майданчики

Останнім часом популярності набирають краудсорсингові інтернет-майданчики, які дозволяють фахівцям продавати свої послуги, наприклад Amazon Mechanical Turk (MTurk). Якщо людина добре знає англійську, зможе виконувати поставлені завдання та розв’язувати завдання, з якими не справляються комп’ютери.

Виконавцям пропонують різні завдання – від створення опитувальників до заповнень транскрипцій та описів для пошукових систем. Залежно від обсягу та складності роботи, можна заробити на одному завданні від кількох до 50 доларів.

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Опитування за гроші

Інший варіант, пов’язаний з проходженням опитувань за гроші. Найкраще заробляють ті, хто заповнюють анкети для іноземних компаній, тож і тут знадобиться знання англійської, щоб добре заробити.

Різні опитування оцінюють від 1 до кількох доларів. На деякі з них потрібно кілька хвилин, на деякі – пів години або більше. В середньому, на одному опитуванні можна заробити до 60 гривень з миттєвою оплатою онлайн.

Продаж товарів у мережі

Західні платформи зразка Etsy дають можливість продавати власні вироби ручної роботи – аксесуари, іграшки, предмети декору, вишиті сорочки чи картини, посуд та інші. Головне, щоб вони мали унікальний дизайн та були створені автором.

Кожен продавець встановлює власні ціни на товари, але з кожної покупки платформа бере комісію 5% від суми. Потрібно також відкрити PayPal-рахунок. Якщо продукція актуальна та якісна, цілком реально заробити понад 1000 грн за день.

Робота під час війни

Раніше редакція "Сьогодні" поспілкувалася з аналітиками кадрового порталу grc.ua та розпитала, на кого зараз є попит на ринку праці. Найбільше вакансій пропонують у сферах продажів, ІТ, інтернет і телеком.

Частина вакансій розрахована на студентів та спеціалістів без досвіду. Потребують також водіїв і працівників у сфері логістики, робітників та маркетологів. Поступово більшає вакансій у сфері медицини, будівельній та сільськогосподарській.

Водночас складно знайти роботу зараз страхівникам, юристам, освітянам, працівниками сфери готельно-ресторанного бізнесу, спортивних клубів і салонів краси. Найбільше актуальних пропозицій у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях. А найвища конкуренція у Харківській та Запорізькій областях, де на одну вакансію припадає, в середньому, 17-19 кандидатів.

Ми також розповідали, як українцям в Італії оформити та отримати фінансові виплати, і як війна змінила ціни на продукти в Україні.