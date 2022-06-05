Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Уельс - Україна: онлайн ❗ Загроза котла на Донбасі 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

1000 грн в день: як українцям заробити, не виходячи з дому

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 червня, 15:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про те, де українці можуть знайти легальний заробіток онлайн
Українці можуть заробляти онлайн
Українці можуть заробляти онлайн / Фото: Getty Images, Unsplash, Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного стану чимало українців втратили роботу і, відповідно, джерело доходу. На ринку праці є пропозиції, але вони не завжди відповідають можливостям чи очікуванням кандидата.

Редакція "Сьогодні" розбиралася, як українці можуть швидко та легально заробити, навіть не виходячи з дому.

Реклама

Фриланс

Очевидно, що одним з найпривабливіших видів роботи є фриланс – не потрібно ходити в офіс й можна шукати нові та цікаві проєкти. Звичайно, така робота потребує посидючості та витримки, адже часу гаяти не варто, а проєкти рано чи пізно закінчуються.

В Україні доступно кілька сервісів, які допомагають фрилансерам знайти роботу, а замовникам – виконавця. Є як довгострокові, так і короткострокові проєкти. Понад тисячу гривень за день можна заробити:

  • тим, хто вміє вести інтернет-магазини;
  • перекладачам з або на іноземні мови;
  • SMM-менеджерам;
  • репетиторам;
  • авторам рекламних текстів тощо.

Копірайтинг

Популярністю користуються й послуги копірайтерів у різних сферах. Це може бути як один проєкт на фриланс, так і довгостроковий контракт. Досить часто копірайтерів наймають компанії, які виготовляють і у такий спосіб хочуть прорекламувати власну продукцію.

Реклама

Зазвичай замовлення є на кількість символів або слів, текст має бути грамотним та якісно написаним. У середньому, платять 60 грн за матеріал на 1000 символів.

Краудсорсингові майданчики

Останнім часом популярності набирають краудсорсингові інтернет-майданчики, які дозволяють фахівцям продавати свої послуги, наприклад Amazon Mechanical Turk (MTurk). Якщо людина добре знає англійську, зможе виконувати поставлені завдання та розв’язувати завдання, з якими не справляються комп’ютери.

Виконавцям пропонують різні завдання – від створення опитувальників до заповнень транскрипцій та описів для пошукових систем. Залежно від обсягу та складності роботи, можна заробити на одному завданні від кількох до 50 доларів.

Реклама

Опитування за гроші

Інший варіант, пов’язаний з проходженням опитувань за гроші. Найкраще заробляють ті, хто заповнюють анкети для іноземних компаній, тож і тут знадобиться знання англійської, щоб добре заробити.

Різні опитування оцінюють від 1 до кількох доларів. На деякі з них потрібно кілька хвилин, на деякі – пів години або більше. В середньому, на одному опитуванні можна заробити до 60 гривень з миттєвою оплатою онлайн.

Продаж товарів у мережі

Західні платформи зразка Etsy дають можливість продавати власні вироби ручної роботи – аксесуари, іграшки, предмети декору, вишиті сорочки чи картини, посуд та інші. Головне, щоб вони мали унікальний дизайн та були створені автором.

Кожен продавець встановлює власні ціни на товари, але з кожної покупки платформа бере комісію 5% від суми. Потрібно також відкрити PayPal-рахунок. Якщо продукція актуальна та якісна, цілком реально заробити понад 1000 грн за день.

Робота під час війни

Раніше редакція "Сьогодні" поспілкувалася з аналітиками кадрового порталу grc.ua та розпитала, на кого зараз є попит на ринку праці. Найбільше вакансій пропонують у сферах продажів, ІТ, інтернет і телеком.

Частина вакансій розрахована на студентів та спеціалістів без досвіду. Потребують також водіїв і працівників у сфері логістики, робітників та маркетологів. Поступово більшає вакансій у сфері медицини, будівельній та сільськогосподарській.

Водночас складно знайти роботу зараз страхівникам, юристам, освітянам, працівниками сфери готельно-ресторанного бізнесу, спортивних клубів і салонів краси. Найбільше актуальних пропозицій у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях. А найвища конкуренція у Харківській та Запорізькій областях, де на одну вакансію припадає, в середньому, 17-19 кандидатів.

Ми також розповідали, як українцям в Італії оформити та отримати фінансові виплати, і як війна змінила ціни на продукти в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Ціна питання
Скільки коштує готовий бізнес?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29731.68

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1790.22

Litecoin (LTC)

62.88

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти