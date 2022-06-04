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Гроші вже виплачують – як українцям в Італії отримати підтримку

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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4 червня, 14:15
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Розповідаємо, як отримати фінансову підтримку в Італії українцям, що втекли від війни
В Італії почали виплачувати гроші українським переселенцям
В Італії почали виплачувати гроші українським переселенцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ще 30 квітня Італія офіційно вирішила допомогти фінансово українським сім’ям з дітьми, які прибули в країну після 24 лютого.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту Італії, із 27 травня почали здійснювати перші виплати відповідно до оформлених заяв до 9 травня. Іншим заявникам гроші почнуть нараховувати з 10 червня.

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Загалом громадяни України подали 22 тис. заявок на фінансову підтримку. Серед 36 тис. людей, які отримають допомогу в Італії – майже 14 тис. дітей. Допомогу можна оформити на дорослого, дітей та неповнолітніх осіб, якими опікується заявник, і на якого вони зареєстровані в базі даних.

Інші нюанси

Для оформлення заяви на допомогу, потрібно обов’язково мати дозвіл на проживання за програмою тимчасового захисту. Такі документи видають у відділі імміграційної служби в поліції разом із італійським ідентифікаційним номером (Codice Fiscale).

Окрім цього, щоб отримати допомогу на місяць потрібно винаймати житло, яке українці знайшли самостійно, а не були поселені державою. У цьому прихистку заявник має проживати не менше 10 днів.

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Розмір допомоги

Codice Fiscale потрібен для входу на платформу для реєстрації заяви на виплату грошової допомоги. Подавати заявки можна до 30 вересня 2022 року.

Видаватимуть щомісяця упродовж трьох місяців по 300 євро на дорослого. Якщо це батьки або опікуни дітей, то можна розраховувати на додаткові 150 євро за кожну неповнолітню особу.

Як отримати виплати?

Про зарахування допомоги буде сповіщення на мобільний телефон, одразу після цього можна забрати всю суму в будь-якому поштовому відділенні. Якщо заявку подали до 20 числа місяця, то підтримку виплатять у перші 10 днів наступного місяця. При собі треба мати документ на посвідчення особи та довідку з Codice Fiscale.

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Забрати гроші можна лише особисто впродовж двох місяців. Видають лише готівку. Якщо за цей період виплати не заберуть, її надання скасують. Допомогу можуть зарахувати за два або три місяці.

Розселення в Болгарії

Нещодавно із готелів Болгарії почали переселяти українців, що змушені були виїхати з країни через війну й тимчасову окупацію територій. Із 1 червня тамтешня влада вирішила більше не селити українців у готелях через початок туристичного сезону й маленьке фінансування.

До цього переселенцям з України дозволяли там проживати безоплатно. Зараз громадян переселяють у модульні й наметові містечка, зокрема в місті Єлхово та Сарафово. Території обгородили парканом із колючим дротом.

Водночас найбільш вразливі категорії українців, як-от мами з малими дітьми, проживатимуть в державних закладах та гуртожитках. Багато переселенців намагаються повернутися на Батьківщину.

Раніше "Сьогодні" писали, що Канада виділить фінансову допомогу українцям, які приїхали до країни після вторгнення Росії. А в Україні підвищили деякі виплати на дітей.

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