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Кожну машину доводиться "вигризати": що посилює бензинову кризу в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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16 червня, 11:10
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Експерт розповів, на яких етапах постачання пального виникають проблеми, що призводять до дефіциту
Черги на заправках ще довго не зникнуть
Черги на заправках ще довго не зникнуть / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Ринок пального потроху пожвавлюється, щоденно зростає кількість постачання, однак не відстає і споживання.

Про це та інші проблеми розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн в колонці для НВ.

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За словами експерта, імпорт автогазу вже перевищив очікування, ситуація з дизпальним потроху виходить на прогнозований рівень, а от із бензином все ще не дотягує 20−25%.

"Я не буду говорити, що проблеми скінчилися, до цього ще дуже далеко. Постачання зростає, але й споживання не стоїть на місці. Повертаються люди, активізується бізнес. А у серпні-вересні на нас чекає сезонний пік споживання", – каже Куюн.

На думку експерта, основні логістичні проблеми з’являються ще в Європі, оскільки тамтешні оператори ринку завищують ціну, у зв’язку зі зростаючим попитом з боку України. Окрім цього, на ринок вийшли аферисти, є труднощі із банківським обслуговуванням угод.

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"Тому особливого профіциту чекати поки не слід. Кожну машину наші трейдери буквально вигризають. Наразі головна мета — забезпечити поточний зростаючий попит та створити резерв під серпень-вересень. Та й взагалі, він має бути у воюючої країни", – наголосив Куюн.

Коли зникнуть черги на АЗС?

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, черги на заправках зникнуть, коли обсягів ресурсу в запасі вистачатиме на 14 днів.

Наразі вдалося наростити його запаси лише на 7-8 днів, а впродовж березня-квітня вдалося переорієнтувати 97% каналів імпорту палива.

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Про те, як наша країна нарощує імпорт пального і скільки ще потрібно, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, чому в Україні на одну АЗС стане менше і розповідали, що відбувається із цінами на заправках.

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