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Водіям не доведеться стояти у чергах на АЗС? У Мінекономіки назвали головну умову

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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13 червня, 14:39
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Україна продовжує нарощувати обсяги імпорту пального, тож водії можуть сподіватися на полегшення найближчим часом
Свириденко розповіла, коли вдасться подолати дефіцит бензину в Україні
Свириденко розповіла, коли вдасться подолати дефіцит бензину в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В умовах війни та нестачі пального на АЗС, Україні вдалося наростити його запаси на 7-8 днів. За попередніми оцінками, черги на заправках зникнуть, коли обсягів ресурсу в запасі вистачатиме на 14 днів.

Таку думку озвучила міністерка економіки України Юлія Свириденко під час всеукраїнського телемарафону.

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"Ситуація виправляється, хоч черги є. Треба починати з того, що в країні війна, і знищили нафтопереробний завод, який забезпечував нас дизелем і бензином", – нагадала вона.

Міністерка додала, що упродовж березня-квітня вдалося переорієнтувати 97% каналів імпорту палива. Зараз його купують в Європі та доставляють через західні кордони.

Обсяги імпортного ресурсу постійно зростають. Якщо в березні цей показник був на рівні 60 тис. тонн пального, то в квітні – уже 191 тис. тонн, у травні – 380 тис. тонн. Очікується, що в червні закупівлі зростуть ще більше, до 600 тис. тонн.

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"Після того, як відпустили ціну, запаси (пального – ред.) зростають. У критичні дні це було на 2-3 доби, зараз – на 7-8 днів запасів дизелю і бензину. До війни було 15-16 діб, коли зможемо досягнути такого обсягу запасів, можна буде стверджувати, що черги зникнуть", – пояснила Свириденко.

Нарощування імпорту

На українських заправках є бензин та дизель, але не в достатній кількості, щоб задовольнити внутрішній попит. Наявність залежить напряму від швидкості доставлення ресурсу в країну.

Останнім часом вдалося у 10-15 разів збільшити швидкість та обсяги транспортування пального автотранспортом, а також залізничним і річковим транспортом. На польському кордоні були затримки через санітарний контроль, але урядам обох країн вдалося досягти компромісу – поляки запровадили зміни та додали людей, щоб пришвидшити ці процеси.

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"Робимо все, щоб розв’язати логістичну проблему, й ресурс потрапляв на український ринок", – запевнила глава Мінекономіки.

Те, що мережі АЗС поступово збільшують ліміти відпуску пального в одні руки свідчать, що ситуація покращується. Водночас уряд має кілька пріоритетів у цьому напрямку:

  • забезпечити пальним Збройні сили України та комунальні служби;
  • надати достатні обсяги дизелю для аграріїв, що здійснюватимуть збір урожаю;
  • нарощення обсягів пального на українських заправках.

Максимально можливий обсяг ресурсу купують в Європі та США. Європейський ринок не був готовий до підвищеного попиту, але потрохи ситуація налагоджується. Активну підтримку надають поляки, які передають пальне навіть з держрезервів.

Рекорди у Великій Британії та США

Останнім часом на світовому ринку нафти був черговий ціновий бум. У зв’язку зі зростанням вартості ресурсу, підскочили ціни на пальне у Великій Британії та США. Як відомо, здорожчання пального призводить і до підняття цін у всіх сферах економіки.

Британським водіям вперше доведеться заплатити понад 100 фунтів стерлінгів (3,7 тис. грн) за заправку повного бака в стандартному авто на 55 літрів. Якщо заправлятися дизелем, це вийде ще дорожче – 103 фунти (3,8 тис. грн).

У США ціни на нафту й нафтопродукти побили рекорд 14-річної давнини. Водіям доведеться платити до 5 доларів за галон (орієнтовно 38,61 грн за літр) бензину, що на 60 центів (17,55 грн) більше, ніж місяць тому.

Упродовж року вартість галона пального у США зросла майже на 2 долари – з 3,08 долара у червні 2021 року. Навіть під час березневого піка цін на нафту (133 дол./барель) галон бензину не коштував так дорого, а приблизно 4,11 долара (122 грн). У деяких штатах зараз ціни сягають 6 доларів за галон.

"Сьогодні" раніше розповідали, чим глава Оператора ГТС України пропонує замінити дизель і бензин для важкої техніки, а також писали, що ціни на нафту 13 червня зробили різкий поворот.

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