Газ на вес золота? Сколько стоит топливо на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

14 июня на украинских заправках наблюдается дефицит газа и А-92, бензина А-95+ нет в наличии вообще, а стоимость газа стремительно растет.
Об этом свидетельствуют данные AutoRia.
Так, 14 июня средняя стоимость А-95 составляет 50,29 грн (стоимость выросла на 0,01 грн по сравнению с предыдущим днем), А-92 – 49,47 грн (выросла на 0,06 грн), ДП – 56,63 грн (выросла на 0,04 грн). Стоимость газа выросла за день на 94 коп. и зафиксировалась на уровне 42,51 грн.
В общем ситуация на заправках выглядит так:
|АЗС и вид топлива
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95+
|-
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|-
|45,68 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДП
|57 грн
|57 грн
|56
|57,99 грн
|газ
|42 грн
|-
|-
|-
Дефицита не будет?
Как заявила министерша экономики Украины Юлия Свириденко, в условиях войны и нехватки горючего на АЗС Украине удалось нарастить его запасы на 7-8 дней. По предварительным оценкам, очереди на заправках исчезнут, когда объемов ресурса в запасе будет хватать на 14 дней.
"Ситуация исправляется, хоть очереди есть. Надо начинать с того, что в стране война и уничтожили нефтеперерабатывающий завод, который снабжал нас дизелем и бензином", – напомнила она.
Министр добавила, что в течение марта-апреля удалось переориентировать 97% каналов импорта топлива. Сейчас его покупают в Европе и доставляют через западные границы.
Объемы импортного ресурса постоянно растут. Если в марте этот показатель был на уровне 60 тыс. тонн горючего, то в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Ожидается, что в июне закупки возрастут еще больше, до 600 тыс. тонн.
"Сегодня" раньше писали, что будет с дефицитом топлива во всем мире в ближайшее время, а также рассказывали, сколько будет стоит бензин летом.