Газ на вес золота? Сколько стоит топливо на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Рассказываем, что происходит с наличием и стоимостью бензина на украинских заправках

Стоимость бензина снова растет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

14 июня на украинских заправках наблюдается дефицит газа и А-92, бензина А-95+ нет в наличии вообще, а стоимость газа стремительно растет.

Об этом свидетельствуют данные AutoRia.

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Так, 14 июня средняя стоимость А-95 составляет 50,29 грн (стоимость выросла на 0,01 грн по сравнению с предыдущим днем), А-92 – 49,47 грн (выросла на 0,06 грн), ДП – 56,63 грн (выросла на 0,04 грн). Стоимость газа выросла за день на 94 коп. и зафиксировалась на уровне 42,51 грн.

В общем ситуация на заправках выглядит так:

АЗС и вид топлива АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95+ - - - - А-95 51 грн 51 грн - 45,68 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 57,99 грн газ 42 грн - - -

Дефицита не будет?

Как заявила министерша экономики Украины Юлия Свириденко, в условиях войны и нехватки горючего на АЗС Украине удалось нарастить его запасы на 7-8 дней. По предварительным оценкам, очереди на заправках исчезнут, когда объемов ресурса в запасе будет хватать на 14 дней.

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"Ситуация исправляется, хоть очереди есть. Надо начинать с того, что в стране война и уничтожили нефтеперерабатывающий завод, который снабжал нас дизелем и бензином", – напомнила она.

Министр добавила, что в течение марта-апреля удалось переориентировать 97% каналов импорта топлива. Сейчас его покупают в Европе и доставляют через западные границы.

Объемы импортного ресурса постоянно растут. Если в марте этот показатель был на уровне 60 тыс. тонн горючего, то в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Ожидается, что в июне закупки возрастут еще больше, до 600 тыс. тонн.

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"Сегодня" раньше писали, что будет с дефицитом топлива во всем мире в ближайшее время, а также рассказывали, сколько будет стоит бензин летом.