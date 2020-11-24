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Огромные потери продолжают расти: какой удар нанес COVID-19 по авиакомпаниям

24 ноября, 17:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Потери авиаперевозчиков могут превысить 150 млрд долларов

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения и сокращение пассажиропотока приведут к потере авиакомпаниями за текущий и следующий год 157 млрд долларов.

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Об этом со ссылкой на прогнозы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) сообщает информагентство Reuters.

По прогнозу ассоциации, в 2020 году авиакомпании столкнутся с дефицитом в 118,5 млрд долларов, а в 2021-м их потери составят еще 38,7 млрд. А пассажиропоток сократится с прошлогодних 4,5 млрд человек до 1,8 млрд – в этом году. Предполагается, что в следующем году он вырастет до 2,8 млрд.

Директор IATA Александр де Жюньяк считает, что улучшение в отрасли начнется не ранее середины 2021 года, когда начнется массовое применение вакцины от коронавируса.

По его словам, проверка пассажиров на коронавирус важнее вакцинации. "Это (вакцинация. – Ред.) заставит людей, которые не хотят получить вакцину, отказаться от путешествий. Систематическое тестирование ценнее для открытия границ, чем вакцина", – заявил Жюньяк.

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"Мы видим, что государства все чаще прислушиваются к нам", – сказал де Жуниак, сославшись на инициативы по тестированию, осуществляемые во Франции, Германии, Италии, Великобритании, США и Сингапуре.

Напомним, один из крупнейших авиаперевозчиков Европы – британский лоукостер EasyJet – сообщил о первом в своей 25-летней истории годовом убытке в 1,1 млрд долларов в связи с последствиями пандемии коронавируса.

Также напомним, что в июне IATA дала прогноз, согласно которому из-за пандемии коронавируса авиакомпании по всему миру должны были понести в целом 84 млрд долларов убытков за 2020 год. Как видим, прогноз был "перевыполнен" в 1,4 раза.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Источник: Сегодня

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