Крупный европейский лоукостер заявил о миллиардном убытке из-за пандемии

Один из крупнейших авиаперевозчиков Европы – британский лоукостер EasyJet – сообщил о первом в своей 25-летней истории годовом убытке (по сентябрь 2020 года включительно) в размере 835 млн фунтов стерлингов (1,1 млрд долларов) в связи с последствиями пандемии коронавируса.

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Об этом стало известно из опубликованного во вторник, 17 ноября, отчета авиакомпании.

"EasyJet не только справилась с последствиями пандемии, но и теперь у нее есть прочный фундамент, благодаря которому она решительно выйдет из кризиса", — заверил генеральный директор авиакомпании Йохан Лундгрен, отметив, что EasyJet планирует задействовать не более 20% своих мощностей в первом квартале 2021 года.

По словам Лундгрена, единственная надежда – на благоприятные результаты испытаний вакцины от COVID-19. Он добавил, что EasyJet достаточно гибок, чтобы реагировать на изменения спроса, если больше людей начнут бронировать рейсы.

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В 2019 году услугами авиакомпании воспользовались 96 млн пассажиров. Однако после того, как в Великобритании был введен карантин, компания приостановила осуществление большинства рейсов. С 15 июня EasyJet начала обслуживать некоторые направления внутри Соединенного Королевства.

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Также напомним: планировалось, что EasyJet мог начать полеты в Украину уже этим летом и осуществлять по 12 рейсов каждую неделю. Однако пандемия внесла свои поправки.

А еще пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу.

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