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В Украине продлили сроки установки счетчиков газа для населения

5 марта, 13:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В результате приборы учета должны появиться у всех потребителей

В Украине продлили конечные сроки установки счетчиков газа населению до 1 января 2023 года.

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Соответствующий законопроект № 4248-1 Верховная Рада приняла во втором чтении 244 голосами.

Документ предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа. Контроль за выполнением этого требования осуществляет Нацкомиссия по энергетике и коммунальным тарифам (НКРЭКУ).

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За основу этот закон Рада приняла в середине февраля.

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Изначально предполагалось, что счетчики газа появятся у всех украинцев до 2021 года, но этого не произошло.

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Напомним, ранее в Кабмине подсчитали, что на установку счетчиков газа для всех, у кого их сейчас нет, государству понадобится 3-5 млрд гривен.

Те, у кого нет счетчиков, сейчас платят за газ по норме потребления. При этом еще в январе 2019 года норму потребления газа резко снизили – с 9,8 куб. до 3,29 куб. м на одного человека в месяц. Позже ее сократили и до 3,28 куб. м.

Стоит также учитывать, что во время карантина субсидии рассчитывают с учетом повышенных на 50% норм потребления газа, электричества и воды.

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газ Верховная Рада счетчики установка норма потребления

Источник: Сегодня

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