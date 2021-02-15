В Украине хотят создать новый орган для контроля над тарифами ЖКХ

В Украине должен появиться новый орган для контроля над коммунальными тарифами – Жилищно-коммунальная комиссия.

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Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов в ходе форума "Украина 30", сообщают новости "Сегодня".

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Министр отметил, что плата за коммунальные услуги в Украине должна соответствовать платежеспособности населения, но тарифы должны быть и экономически обоснованными для каждого предприятия, ведь только по рыночным ценам они могут обеспечивать качество и бесперебойное предоставление услуг.

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В Кабмине также напомнили, что каждая третья семья в Украине получает помощь от государства на оплату коммуналки. В январе-2021 средний размер субсидии составлял 2200 гривен.

Также сообщалось, что в Украине не будут начислять штрафы и пеню за просроченные январские счета за газ или тепло.

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